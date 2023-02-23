Радий Хабиров возложил цветы к памятнику легендарного комдива Минигали Шаймуратова

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества на Советской площади Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героя России, легендарного комдива Минигали Шаймуратова.

В память о павших героях объявили минуту молчания.

Напомним, что церемония открытия памятника состоялась 11 октября этого года. За два года от конкурса эскизов скульптур до открытия комплекса на День Республики Уфа получила уникальный памятник, вставший в один ряд с самыми знаковыми мемориальными комплексами страны в честь Великой Победы.

Памятник является смысловым центром монументального ансамбля, возведенного по совместному проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Республики Башкортостан Константина Донгузова.

Минигали Шаймуратов изображен верхом на коне во время атаки. В руках у генерала копия плётки с памятника Салавату Юлаеву. Высота самого всадника от постамента до макушки — 6,5 м, а вместе с постаментом уже 13,5 м. Всего на отлив всех деталей из бронзы ушло более 40 тонн меди, а скульптуру везли по частям на фурах и собирали уже на площади.

Постамент памятника с трёх сторон украшают тематические рельефы, которые наполнены историческими деталями. Если встать перед генералом, то справа будет рельеф «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», слева — «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», на тыльной стороне рельеф, посвященный тринадцати родам башкирского народа.

Рельеф полностью рассказывает историю дивизии от формирования до Дня Победы, историю народа, самого Минигали Шаймуратова, а также историю башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года.

Скульптор не просто отразил историю и боевой дух башкирского народа, с тыльной стороны постамента он разместил уникальный рельеф, посвященный всем тринадцати родам башкир.

Колоннада из мансуровского гранита состоит из 24 колонн, которые формируют два крыла — западное и восточное. Высота знаменных групп — 11 метров, а колоннады — 7,7 метра. Весь скульптурный комплекс растянулся на 62 метра в длину и на 29 метров в глубину.

На верху колоннады расположена надпись на русском и башкирском языках: «Павшим в боях за Родину посвящается», а сама колоннада, огибающая памятник, по задумке автора, символизирует объединение народа перед лицом врага.

На мемориальных колоннах в центре размещены тексты указа Президента РФ о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя Российской Федерации и списки бойцов Башкавдивизии — 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы на башкирском и русском языках.

Памятник генералу Шаймуратову на Советской площади наряду с Вечным огнём в Парке Победы, Монументом Дружбы, памятником Александру Матросову, мемориалом Скорбящей матери стал местом торжественного возложения цветов и священным местом почитания памяти всех героев-воинов, защитников Родины.

Теперь на Советской площади Уфы ежедневно в 12 часов звучат куранты на мотив песни «Шаймуратов-генерал» как дань уважения и благодарности республики генералу и всем воинам Башкортостана.