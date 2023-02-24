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Вчера, 19:30

Делегация из Башкирии доставила в зону СВО бронетехнику и почтила память генерала Шаймуратова

Делегация из Башкирии доставила в зону проведения СВО гуманитарный конвой, включающей в себя 3 бронированных автомобиля «Урал» и другую автотехнику. Об этом находящейся в точке прибытия съемочной группе телеканала БСТ сообщил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. Также военнослужащие башкирских добровольческих батальонов получили посылки и подарки из дома, спецтехнику и снаряжение, включая квадрокоптеры, тепловизоры, рации и противодроновые ружья.

«Данный конвой для батальонов имени Шаймуратова и Доставалова был организован по поручению Главы нашей республики Радия Хабирова, - уточнил Урал Кильсенбаев. – Основной груз – это техника. Она имеет свойство ломаться, и мы постоянно привозим новые единицы».

В сюжете, подготовленном корреспондентом БСТ Азатом Садреевым, сообщается, что после встречи с бойцами представители республики посетили мемориальный комплекс, посвящённый последнему бою и героической гибели генерал-майора, командира 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова. Они также побывали в Краснолучевском районе ЛНР, где встретились с местными жителями. Башкирия оказывает помощь этим населённым пунктам и восстанавливает инфраструктуру, в том числе дороги и школу. Жители ЛНР отметили, что они чтят память Минигали Шаймуратова и гордятся его подвигом. Они бережно ухаживают за последним пристанищем воинов и рассказывают об их отваге и мужестве школьникам.   

Делегация также побывала в Краснолучевском районе ЛНР, где встретилась с местными жителями. Башкирия оказывает помощь этим населённым пунктам и восстанавливает инфраструктуру, в том числе дороги и школу. Одной из главных проблем города Петровское была дорога, соединяющая населенный пункт с трассой Луганск-Красный Луч. Этот участок длиной всего 7 километров был с столь плохом состоянии, что преодолеть его на машине можно было только за 30-40 минут. Благодаря помощи республики это проблема была решена.  

В ходе визита артисты из Башкирии выступили в школе города Петровского, которая стала основным местом проведения мероприятия, посвященного памяти комдива 112-й Башкавдивизии. Напомним, учебное заведение за рекордные сроки к 1 сентября восстановили башкирские строители и ему присвоено имя Минигали Шаймуратова. В школе разместили экспозиции с экспонатами, предоставленные уфимским музеем 112-й Башкавдивизии. Кроме того, представители Башкирии провели для петровских школьников уроки мужества и рассказали об их башкирских сверстниках, которые ждут своих будущих друзей в гостеприимном башкирском крае.

Отметим, гуманитарная помощь оказывается всем военнослужащим из Башкирии. Это поручение Главы республики Радия Хабирова, который всегда подчёркивает, что ни один боец и его семья не останутся без внимания. 

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