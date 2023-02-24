Делегация из Башкирии доставила в зону СВО бронетехнику и почтила память генерала Шаймуратова

Делегация из Башкирии доставила в зону проведения СВО гуманитарный конвой, включающей в себя 3 бронированных автомобиля «Урал» и другую автотехнику. Об этом находящейся в точке прибытия съемочной группе телеканала БСТ сообщил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. Также военнослужащие башкирских добровольческих батальонов получили посылки и подарки из дома, спецтехнику и снаряжение, включая квадрокоптеры, тепловизоры, рации и противодроновые ружья.

«Данный конвой для батальонов имени Шаймуратова и Доставалова был организован по поручению Главы нашей республики Радия Хабирова, - уточнил Урал Кильсенбаев. – Основной груз – это техника. Она имеет свойство ломаться, и мы постоянно привозим новые единицы».