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Вчера, 17:32

В рамках Х Форума регионов России и Беларуси предполагается обширная деловая и культурная программа

правительство РБ
Фото:правительство РБ

В рамках Х юбилейного Форума регионов России и Беларуси, который состоится с 26 по 28 июня текущего года в Башкортостане, запланирована обширная деловая и культурная программа. Об этом на совещании с членами организационных комитетов Форума России и Беларуси сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

«Мы имеем богатый опыт по проведению международных и всероссийских мероприятий самого высокого уровня и готовы оперативно отрабатывать все аспекты. Будем оказывать максимальное содействие Совету Федерации и национальному собранию Беларуси по всем вопросам организации и проведения этого важного и знакового форума», - отметил Андрей Назаров.

Ключевым событием предстоящего Форума станет пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Помимо деловой части, в программу Форума предложено включить выставку достижений народного хозяйства России и Беларуси, Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Сердце Евразии», фестиваль этнических культур «Улица дружбы», гастрономический фестиваль и гастрономические туры, организацию профильного международного лагеря «Союзный», Пленэр-тур «Башкортостан глазами друзей», Российско-белорусский показ мод, а также патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти».

Также запланированы Форум молодежи России и Беларуси, международный фестиваль школьного спорта «Россия - Беларусь», запуск производства ОАО «Амкодор».

Напомним, Х юбилейный Форум регионов России Беларуси пройдет в Уфе с 26 по 28 июня текущего года. Ранее Форум проходил в России лишь в Сочи (2015 г.), Москве (2017 г.) и Санкт-Петербурге (2019 г.). Из-за коронавирусных ограничений в 2021 году Форум прошел в формате видеоконференции.

Форум регионов России и Беларуси проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и совета Республики Национального собрания Беларуси с целью содействия расширению контактов между регионами, бизнесом и организациями двух стран. В 2022 году Форум прошел в городе Гродно, Республика Беларусь.

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