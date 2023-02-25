Воскресенский медеплавильный завод вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО

Расположенный в Мелеузовском районе Башкирии Воскресенский медеплавильный завод, получил признание на международном уровне. Его внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

Воскресенский завод – старейшее и одно из самых крупных металлургических производств на Южном Урале. Его построили в 1745 году. За 150 лет работы предприятия здесь выпустили около 27,7 тыс. тонн чистой меди, востребованной в России и за ее пределами. О планах сохранения этого памятника культурно-исторического наследия, ранее рассказывал «Башинформ».

«Недавно благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода. Здесь появилось красивое общественное пространство – «Арт-центр Воскресенский завод». Теперь в планах – отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея им. Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс. Работу по сохранению удивительного промышленного наследия в республике будем продолжать и дальше. В других районах Башкортостана тоже есть интересные объекты», - написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» рассказывал о разработанной в Башкирии стратегии сохранения и развития промышленного наследия региона. О том, как возрождается село Воскресенское – в материале информагентства.