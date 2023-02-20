Владимир Путин подписал указ о награждении бойцов добровольческих батальонов Башкирии госнаградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бойцов добровольческих батальонов Башкортостана, которые выполняют боевые задачи во время проведения специальной военной операции.

«Только в одном из батальонов 13 человек награждены орденом Мужества, 16 – медалью «За отвагу», 4 человека - медалью Суворова и 4 бойца - медалью Жукова. Вот так воюют наши парни, проявляя мужество и героизм, и выполняют тяжелую ратную работу», - сказал Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 19 февраля из Уфы в зону СВО к воинам добровольческих батальонов отправился гумконвой с бронетехникой.