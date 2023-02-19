Из Уфы в зону СВО к воинам добровольческих батальонов отправился гумконвой с бронетехникой

Сегодня, 19 февраля, в зону проведения специальной военной операции по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова к военнослужащим добровольческих батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, национального героя Салавата Юлаева и мобилизованным отправился ещё один гуманитарный конвой. Башкирским воинам доставят из родного края тёплую одежду, медикаменты, канцтовары, продукты питания, личные посылки, а также заказанные ими специальное оборудование и четырёхколёсную технику.
«Гумконвой доставит башкирским воинам бронированную технику и автомобили высокой проходимости, а также необходимое на передовой спецоборудование. Конечно же, продукты питания, посылки от родных и близких. Гуманитарный груз, который собрали предприятия и организации, общественники и неравнодушные жители республики, доберётся до пункта назначения вовремя. Ребята у нас опытные, подготовленные. Поручение Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова по обеспечению военнослужащих выполняется как положено», ‒ отметил в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.
Многотоннажные грузовики готовы выехать с территории единого логистического центра, где гуманитарный груз собирается со всей республики. Несмотря на то, что многие водители каравана уже не в первый раз везут на Донбасс важный груз, они проходят инструктаж. Его проводит заместитель начальника спасательной службы Башкирии по оперативной работе госкомитета республики по ЧС Александр Сопин.
Для Александра Сопина эта поездка не первая. Он возглавляет гумконвои с момента начала их отправки из республики, которая в числе первых начала оказывать помощь Донбассу.
«Водители едут опытные. Как один раз начали ездить на Донбасс, так уже больше и не прекращали. И это важно, поскольку они назубок знают правила, инструкции. В пути есть определённые точки, где мы останавливаемся поесть, заправиться, словом, маршрут известен. Вся дорога занимает 30 часов. Ближе к месту назначения мы усиливаем меры безопасности: прекращаем переговоры по рации, выключаем телефоны. На территории СВО мы проезжаем места, где шли бои и там работают сапёры. Тем не менее, всегда привозим груз для наших воинов благополучно. Приятно видеть, как они нас встречают ‒ с радостью и объятиями», ‒ сказал Александр Сопин.
Рядом согласно кивает водитель трала Александр Хвалов. Опытный дальнобойщик объездил всю Россию, а дорогу на Донбасс он может преодолеть с закрытыми глазами. Он отметил, что доставка гуманитарного груза наполнена особым смыслом.
«Не скрою, когда поехал в составе гуманитарного каравана в первый раз, было волнительно, но сейчас к дороге привык. Однако каждый раз, когда беру в руки ключ зажигания и включаю стартер, меня пронзает мысль: еду на Донбасс – к воинам, везу им частичку их родного дома и всё, что необходимо для достижения Победы», ‒ сказал Александр Хвалов.
Трал Александра Хвалова повезёт один из бронированных «Уралов». Всего в составе гумконвоя их три. Спецтехника подготовлена одним из подразделений «Башнефтегеофизики» — предприятием «Сервис-Мастер», сообщало ранее информагентство «Башинформ». Вчера Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил конструкторов за помощь мобилизованным и участникам добровольческих батальонов. Директор дочернего подразделения Ильдар Ибрагимов лично проверил, как погружены и закреплены броневики.
«Всё отлично! Наши «Уралы» отправляются на передовую к башкирским воинам. Машины полностью готовы. Внутри они заполнены запасными частями, инструментами и принадлежностями, лопатами, канистрами, стропами, шлангами и другими расходниками. Один из автомобилей оборудовали башней БРДМ-2. Её из Стерлитамака со своими товарищами передал предприниматель Руслан Акбашев. Все пожелания и замечания бойцов учтены, надеемся, техника в боевых условиях не подведёт. Вместе с тем, мы готовы к новым предложениям по улучшению. В ближайшее время начинаем готовить ещё три бронированных «Урала» и партию УАЗов. В перспективе планируем отправить и автобус, поскольку там техника нужна не только для боевых условий, но и для работы в гражданской инфраструктуре», ‒ сказал Ильдар Ибрагимов корреспонденту информагентства «Башинформ».
Итак, окончательная подготовка к отправке. Председатель региональной общественной организации «Башкирский союз ветеранов боевых действий» Тимерьян Ражапов осмотрел бронированную технику.
«Инженеры постарались на славу, подготовили её на достойном уровне. «Уралы» в броне существенно помогут нашим бойцам выполнять боевые задачи. В круговой башне можно установить пулемёт, пушку или тепловизор. Даже для человека с высоким ростом, как я, будет удобно работать внутри автомобиля», ‒ говорит Тимерьян Ражапов.
Напомним, гуманитарная помощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению Главы республики Радия Хабирова, который неоднократно подчёркивает, что ни один боец и его семья не останутся без внимания.
Как ранее писал «Башинформ», обеспечение участников СВО из республики всем необходимым организовано на системном уровне. Добровольческие батальоны имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, национального героя Салавата Юлаева получили в 2022 году более ста единиц колёсной техники, а также экскаватор, болотоход и квадроцикл, бронированные «Уралы» и бани на колёсах.
Добавим, Башкирия оказывает всестороннюю помощь и поддержку не только бойцам-землякам, но и воинам из других регионов России.