Из Уфы в зону СВО к воинам добровольческих батальонов отправился гумконвой с бронетехникой

Для Александра Сопина эта поездка не первая. Он возглавляет гумконвои с момента начала их отправки из республики, которая в числе первых начала оказывать помощь Донбассу.

«Водители едут опытные. Как один раз начали ездить на Донбасс, так уже больше и не прекращали. И это важно, поскольку они назубок знают правила, инструкции. В пути есть определённые точки, где мы останавливаемся поесть, заправиться, словом, маршрут известен. Вся дорога занимает 30 часов. Ближе к месту назначения мы усиливаем меры безопасности: прекращаем переговоры по рации, выключаем телефоны. На территории СВО мы проезжаем места, где шли бои и там работают сапёры. Тем не менее, всегда привозим груз для наших воинов благополучно. Приятно видеть, как они нас встречают ‒ с радостью и объятиями», ‒ сказал Александр Сопин.

Рядом согласно кивает водитель трала Александр Хвалов. Опытный дальнобойщик объездил всю Россию, а дорогу на Донбасс он может преодолеть с закрытыми глазами. Он отметил, что доставка гуманитарного груза наполнена особым смыслом.

«Не скрою, когда поехал в составе гуманитарного каравана в первый раз, было волнительно, но сейчас к дороге привык. Однако каждый раз, когда беру в руки ключ зажигания и включаю стартер, меня пронзает мысль: еду на Донбасс – к воинам, везу им частичку их родного дома и всё, что необходимо для достижения Победы», ‒ сказал Александр Хвалов.