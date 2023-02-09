Предприятие Уфы отправит в зону СВО три новых бронированных «Урала»

В зону специальной военной операции готовится отправка очередной партии колёсной техники — трёх бронированных «Уралов» и стольких же легковых УАЗов. Спецтехника подготовлена одним из подразделений «Башнефтегеофизики» — предприятием «Сервис-Мастер».

Предприятие приступило к модернизации машин гражданского назначения под военные нужды осенью прошлого года. Информагентство «Башинформ» писало о том, что военные «Уралы» были доставлены на Донбасс гуманитарным конвоем, сформированным по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова.

Надо отметить, «Сервис-Мастер» не оборонное предприятие, оно специализируется на производстве нефтесервисной и геофизической продукции. Директор ООО «Сервис-Мастер» Ильдар Ибрагимов в беседе с информагентством «Башинформ» рассказал, что нельзя было оставаться в стороне, когда вся страна нацелена на победу в спецоперации, и воины, принимающие в ней участие, должны быть максимально обеспечены всем необходимым, в том числе четырёхколёсными помощниками.

«Идея создания бронированных „Уралов“ родилась в конце октября прошлого года у главного механика нашего головного предприятия Дмитрия Казанцева. Мы консультировались с внучатым племянником Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Он кадровый военный, на пенсии. Кроме того, были консультации с действующими военными из зоны ведения специальной военной операции, которых нам рекомендовали в администрации Главы Башкирии. Они выходили с нами на связь и объясняли, какая техника требуется на передовой. Затем мы изучили боевые машины, которые действуют в данный момент. Свой выбор мы остановили на представителе семейства бронеавтомобилей „Тайфун“. Данная техника обладает повышенной защищённостью и разработана проектировщиками конструкторских бюро КамАЗа, УАЗа, МГТУ им. Баумана, НИИ стали и других предприятий. Изучили эскизы, чертежи и в своей конструкторской службе спроектировали свой вариант исполнения. Согласовали проект с военными и дело пошло. Первый бронированный „Урал“ был готов уже к концу ноября. Его получил батальон имени Шаймуратова. Ещё два „Урала“ отбыли в составе гумконвоя в декабре в батальон имени Доставалова», — рассказал Ильдар Ибрагимов.

Из зоны СВО в адрес предприятия поступали предложения, как улучшить автомобиль, на чём акцентировать внимание. Так постепенно «Уралы» становились более совершенными и приспособленными к боевым условиям. Первая машина была оснащена 10-миллиметровой бронёй. Образцы металла прошли тестовые испытания на полигоне. Военные тщательно проверяли листы брони, которые подвергались «огню» из стрелкового и автоматического оружия, распространёнными калибрами, с различных дистанций и под разным углом.