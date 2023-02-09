Предприятие Уфы отправит в зону СВО три новых бронированных «Урала»

В зону специальной военной операции готовится отправка очередной партии колёсной техники — трёх бронированных «Уралов» и стольких же легковых УАЗов. Спецтехника подготовлена одним из подразделений «Башнефтегеофизики» — предприятием «Сервис-Мастер».
Предприятие приступило к модернизации машин гражданского назначения под военные нужды осенью прошлого года. Информагентство «Башинформ» писало о том, что военные «Уралы» были доставлены на Донбасс гуманитарным конвоем, сформированным по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова.
Надо отметить, «Сервис-Мастер» не оборонное предприятие, оно специализируется на производстве нефтесервисной и геофизической продукции. Директор ООО «Сервис-Мастер» Ильдар Ибрагимов в беседе с информагентством «Башинформ» рассказал, что нельзя было оставаться в стороне, когда вся страна нацелена на победу в спецоперации, и воины, принимающие в ней участие, должны быть максимально обеспечены всем необходимым, в том числе четырёхколёсными помощниками.
«Идея создания бронированных „Уралов“ родилась в конце октября прошлого года у главного механика нашего головного предприятия Дмитрия Казанцева. Мы консультировались с внучатым племянником Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Он кадровый военный, на пенсии. Кроме того, были консультации с действующими военными из зоны ведения специальной военной операции, которых нам рекомендовали в администрации Главы Башкирии. Они выходили с нами на связь и объясняли, какая техника требуется на передовой. Затем мы изучили боевые машины, которые действуют в данный момент. Свой выбор мы остановили на представителе семейства бронеавтомобилей „Тайфун“. Данная техника обладает повышенной защищённостью и разработана проектировщиками конструкторских бюро КамАЗа, УАЗа, МГТУ им. Баумана, НИИ стали и других предприятий. Изучили эскизы, чертежи и в своей конструкторской службе спроектировали свой вариант исполнения. Согласовали проект с военными и дело пошло. Первый бронированный „Урал“ был готов уже к концу ноября. Его получил батальон имени Шаймуратова. Ещё два „Урала“ отбыли в составе гумконвоя в декабре в батальон имени Доставалова», — рассказал Ильдар Ибрагимов.
Из зоны СВО в адрес предприятия поступали предложения, как улучшить автомобиль, на чём акцентировать внимание. Так постепенно «Уралы» становились более совершенными и приспособленными к боевым условиям. Первая машина была оснащена 10-миллиметровой бронёй. Образцы металла прошли тестовые испытания на полигоне. Военные тщательно проверяли листы брони, которые подвергались «огню» из стрелкового и автоматического оружия, распространёнными калибрами, с различных дистанций и под разным углом.
Сейчас на предприятии полным ходом идут работы над созданием бортового «Урала» для миномётного расчёта. Грузовик не просто одевают в броню, но и усиливают кузов, поскольку с него будет вестись огонь по противнику. При этом боевая машина должна быть не только усиленной, но и манёвренной, а ещё иметь хорошую обзорность. Инженерам «Сервис-Мастер» удалось этого добиться. При производстве техники применяется много ручного труда — слесарей, механиков, расточников. Каждую деталь надо тщательно вымерить, чтобы тонко подогнать.
«В СВО принимают участие наши коллеги. Заявки поступают и от них, мы со всеми на связи. Благодаря этому работа по модернизации техники идёт постоянно. Спецтехника, которая раньше служила в нашем производственном процессе, теперь помогает нашим воинам выполнять боевые задачи, поставленные нашей Родиной», — резюмировал Ильдар Ибрагимов.
Добавим, бронированная техника создаётся в «Сервис-Мастер» за счёт собственных средств. Кроме неё готовятся к отправке на Донбасс УАЗы разных моделей — «буханки», «фермеры», «патриоты», которые необходимы для перемещения раненых и боеприпасов. На сегодняшний день башкирским батальонам передано 11 единиц техники. Все автомобили заполнены запасными частями, инструментами и принадлежностями, в том числе лопатами, канистрами, стропами. Получили бойцы и печки-буржуйки, изготовленные мастерами предприятия.
Напомним, в декабре прошлого года первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев провёл встречу с водителями и меценатами, участвовавшими в формировании гуманитарных колонн для Донбасса, башкирских добровольческих батальонов и мобилизованных. На ней Ильдар Ибрагимов был отмечен благодарственным письмом за поддержку воинских подразделений, семей участников СВО.