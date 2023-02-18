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Сегодня, 12:55

Радий Хабиров: «Нашим парням на СВО помогает вся Башкирия»

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях сообщил о безграничной поддержке бойцов спецоперации из республики, которую оказывают все жители региона.

«Нашим парням на СВО сегодня помогает вся республика. Кто-то — продуктами, другие закупают автомобили, третьи — делают своими руками то, что необходимо на передовой. Шапки, повязки, пояса, белье, спальники, шевроны, снуды и другие нужные для наших бойцов вещи уже полгода шьет в Янауле Эльмира Мухаметшина вместе со своими единомышленницами. Жительницы Ермекеевского района объединились и устроили акцию „Солдатская домашняя лапша“. Заготовили 45 килограммов. Супруги Кондратьевы из того же района передали трех баранов, из которых местные хозяйки приготовили 150 банок тушенки. Собирают мед, другие домашние продукты», — поделился Радий Хабиров.

Особую благодарность руководитель республики выразил одному из дочерних предприятий «Башнефтегеофизики» — за счет собственных средств организация собирает в помощь мобилизованным и участникам добровольческих батальонов автомобили. Так, сейчас специалисты готовят бортовой «Урал», а также монтируют печки-буржуйки.

«И это всего лишь несколько примеров. Их у нас в Башкортостане много. В каждом селе или городе есть неравнодушные люди, которые стараются вместе с нами сделать все для победы. Благодарю всех!», — подчеркнул Радий Хабиров.
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