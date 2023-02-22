Радий Хабиров вручил госнаграды героям Отечества

Сегодня в Уфе накануне Дня защитника Отечества Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды России и республики нашим героям-военнослужащим. А также тем, кто, не жалея сил и средств, вносит свой вклад в успешное решение задач специальной военной операции, поддержку её участников.

«Все мы, уважаемые друзья, независимо от веры и национальности – один народ, одна страна. И сегодня наше единство, верность исторической правде и присяге – главная защита Родины.

Спустя 80 лет после Победы советского народа над нацизмом вновь поднимают головы потомки тех, кто мечтал уничтожить тогда нашу страну. Вновь против нас ополчились страны, которые не хотят видеть Россию сильной и независимой, богатой и процветающей. Более того, они не хотят видеть наше государство на карте мира. И уже открыто говорят о том, что давно готовились разрушить наш общий дом. Военными средствами, экономическими санкциями, информационными диверсиями», - отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики напомнил, что вчера в своем послании Федеральному собранию президент России дал точный анализ текущей ситуации в мире и в нашей стране, показал вектор дальнейшего движения вперёд.

«Мы не подведём нашего президента. Россия всегда будет сильной и всегда будет побеждать. Благодаря нашим солдатам и офицерам, которые, оставаясь до конца верными присяге, с честью выполняют свой воинский долг. Благодаря нашим труженикам – рабочим, аграриям, врачам, учителям, ученым, деятелям культуры, предпринимателям. Всем, кто делает нашу жизнь лучше, созидает, творит, спасает, лечит, учит, защищает нас.

Каждый из вас заслуживает самых теплых слов. Каждому из вас я говорю: «Спасибо!» за достойное служение Родине, за ваши ратные и трудовые подвиги. Мы вами гордимся, ценим, дорожим», - отметил Глава Башкортостана.

Радий Хабиров сказал, что к нашей общей скорби у нас есть боевые потери.

«Низкий поклон и вечная слава павшим героям, их мужеству и стойкости. Они навсегда в наших сердцах. Награды воинам, отдавшим жизнь за Родину, мы вручим сегодня их родным», - подчеркнул Глава республики.

Участники церемонии почтили память наших павших героев минутой молчания.

Глава республики отметил, что впереди у нас – много работы на всех фронтах, и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.