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Вчера, 18:29

Делегация Башкирии в День защитника Отечества почтила в ЛНР память Минигали Шаймуратова

Делегация Башкирии приехала в Луганскую Народную республику. Представители республики доставили на Донбасс для военнослужащих добровольческих батальонов имени героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова гуманитарный груз.

Гуманитарный конвой выехал из Уфы 19 февраля, передавало информагентство «Башинформ». Спустя чуть более 30 часов башкирские воины уже разгружали с фур бронированную технику, легковые автомобили повышенной проходимости, необходимое на передовой спецоборудование и дорогие сердцу посылки и письма от родных и близких.

Встречал гуманитарный груз первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов. Напомним, Азат Бадранов ушёл добровольцем на СВО и на передовой, помимо выполнения боевых задач, занимается координацией работы с воинами из нашей республики, в том числе вопросами адресной доставки гуманитарных грузов. 

Делегацию возглавил первый заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев. После встречи с бойцами представители республики посетили мемориальный комплекс, посвящённый последнему бою и героической гибели генерал-майора, командира 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова. Они также побывали в Петровском и посёлке Штеровка, где встретились с местными жителями. Башкирия оказывает помощь этим населённым пунктам и восстанавливает инфраструктуру. Жители ЛНР отметили, что они чтят память Минигали Шаймуратова и гордятся его подвигом. Они бережно ухаживают за последним пристанищем воинов и рассказывают об их отваге и мужестве школьникам.

Делегация почтила память и возложила цветы на братскую могилу, где покоятся башкирские воины, отдавшие в 1943 году свои жизни за свободу Донбасса и Луганщины от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Память башкирских кавалеристов почтили и местные жители. 

«Мы гордимся местными жителями, которые помнят и постоянно поддерживают мемориал башкирским воинам, рассказывают подрастающему поколению, как важно любить свою Родину и быть её самоотверженным защитником, каким и был наш комдив. Мы поговорили с молодёжью. Да, она знает Минигали Шаймуратова, чтит и равняется на него. У народа, который помнит историю, есть будущее. Связь поколений, истории не утеряна, более того, она усиливается», — сказал Урал Кильсенбаев съемочной группе филиала ВГТРК в Башкортостане, которая сопровождает гумконвой. 

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В составе делегации в ЛНР приехали представители искусства, в том числе заслуженные артиста Башкортостана: Загир Исянчурин, Рамиль Бадамшин, Радик Юльякшин, Артур Бакиров, Ильдар Нагаев, кураист, солист уфимского Ансамбля песни и танца «Мирас»  Мурат Джанизаков.

Радик Юльякшин приезжает на Донбасс во второй раз. Популярный певец признаётся, что он и дальше готов поддерживать башкирских воинов. Того же мнения придерживаются и другие артисты. Один из концертов прошёл в больнице Красного Луча, где с начала прошлого года несут трудовую вахту медики из Башкирии.

Также артисты Башкирии выступили в школе Петровского. Напомним, учебное заведение за рекордные сроки к 1 сентября восстановили башкирские строители и ему присвоено имя Минигали Шаймуратова. В школе разместили экспозиции с экспонатами, предоставленные уфимским музеем 112-й Башкавдивизии. Кроме того, представители Башкирии провели для петровских школьников уроки мужества и рассказали об их башкирских сверстниках, которые ждут своих будущих друзей в гостеприимном башкирском крае.

Отметим, гуманитарная помощь оказывается всем военнослужащим из Башкирии. Это поручение Главы республики Радия Хабирова, который всегда подчёркивает, что ни один боец и его семья не останутся без внимания. Напомним, очередной гуманитарный конвой, выехавший на Донбасс 19 февраля, доставил военнослужащим добровольческих батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, национального героя Салавата Юлаева и мобилизованным большой гуманитарный груз. Караван привёз тёплую одежду, медикаменты, канцтовары, продукты питания, личные посылки, а также заказанные ими специальное оборудование, УАЗы и бронированные «Уралы».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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