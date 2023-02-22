Делегация Башкирии в День защитника Отечества почтила в ЛНР память Минигали Шаймуратова

Делегация Башкирии приехала в Луганскую Народную республику. Представители республики доставили на Донбасс для военнослужащих добровольческих батальонов имени героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова гуманитарный груз.

Гуманитарный конвой выехал из Уфы 19 февраля, передавало информагентство «Башинформ». Спустя чуть более 30 часов башкирские воины уже разгружали с фур бронированную технику, легковые автомобили повышенной проходимости, необходимое на передовой спецоборудование и дорогие сердцу посылки и письма от родных и близких.

Встречал гуманитарный груз первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов. Напомним, Азат Бадранов ушёл добровольцем на СВО и на передовой, помимо выполнения боевых задач, занимается координацией работы с воинами из нашей республики, в том числе вопросами адресной доставки гуманитарных грузов.

Делегацию возглавил первый заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев. После встречи с бойцами представители республики посетили мемориальный комплекс, посвящённый последнему бою и героической гибели генерал-майора, командира 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова. Они также побывали в Петровском и посёлке Штеровка, где встретились с местными жителями. Башкирия оказывает помощь этим населённым пунктам и восстанавливает инфраструктуру. Жители ЛНР отметили, что они чтят память Минигали Шаймуратова и гордятся его подвигом. Они бережно ухаживают за последним пристанищем воинов и рассказывают об их отваге и мужестве школьникам.

Делегация почтила память и возложила цветы на братскую могилу, где покоятся башкирские воины, отдавшие в 1943 году свои жизни за свободу Донбасса и Луганщины от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Память башкирских кавалеристов почтили и местные жители.

«Мы гордимся местными жителями, которые помнят и постоянно поддерживают мемориал башкирским воинам, рассказывают подрастающему поколению, как важно любить свою Родину и быть её самоотверженным защитником, каким и был наш комдив. Мы поговорили с молодёжью. Да, она знает Минигали Шаймуратова, чтит и равняется на него. У народа, который помнит историю, есть будущее. Связь поколений, истории не утеряна, более того, она усиливается», — сказал Урал Кильсенбаев съемочной группе филиала ВГТРК в Башкортостане, которая сопровождает гумконвой.