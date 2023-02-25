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Вчера, 13:57

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем Государственного флага

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях поздравил жителей республики с Днем Государственного флага РБ, который отмечается сегодня, 25 февраля.

«В эти дни мы ощущаем особую силу флага Башкортостана, когда видим его на шевронах наших воинов. Его цвета – на знаменах трёх башкирских добровольческих батальонов. Всех с праздником – Днём Государственного флага Республики Башкортостан! Гордимся и будем его беречь. Башҡортостан Республикаһы Дәүләт флагы көнө менән!», - написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что символизируют цвета флага республики.

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