25 февраля отмечается День государственного флага Республики Башкортостан

В этот день в 1992 году парламент Башкирии утвердил новый флаг, ставший одним из официальных символов государственности республики.

Государственный флаг Республики Башкортостан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными равновеликими по ширине полосами синего, белого и зеленого цветов (сверху вниз). В центре белой полосы флага золотистым цветом изображена эмблема – круг, внутри которого находится стилизованный цветок курая, состоящий из семи лепестков.

В законе о государственной символике Республики Башкортостан раскрывается значение цветов флага: синий цвет означает ясность, добродетель и чистоту помыслов народов республики; белый – миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству; зеленый – свободу, вечность жизни. Цветок курая – символ дружбы, семь его лепестков указывают на семь родов, положивших начало единению народов Башкортостана на его территории.