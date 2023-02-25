Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
83.34
+1.13
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Сегодня, 09:16

25 февраля отмечается День государственного флага Республики Башкортостан

bashkortostan.ru
Фото:bashkortostan.ru

В этот день в 1992 году парламент Башкирии утвердил новый флаг, ставший одним из официальных символов государственности республики.

Государственный флаг Республики Башкортостан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными равновеликими по ширине полосами синего, белого и зеленого цветов (сверху вниз). В центре белой полосы флага золотистым цветом изображена эмблема – круг, внутри которого находится стилизованный цветок курая, состоящий из семи лепестков.

В законе о государственной символике Республики Башкортостан раскрывается значение цветов флага: синий цвет означает ясность, добродетель и чистоту помыслов народов республики; белый – миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству; зеленый – свободу, вечность жизни. Цветок курая – символ дружбы, семь его лепестков указывают на семь родов, положивших начало единению народов Башкортостана на его территории.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика