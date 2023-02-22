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Вчера, 17:05

Башкирия вошла в Топ-10 субъектов РФ по оказанию помощи новым регионам России

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Информагентство ANNA news подготовило рейтинг помощи субъектов РФ новым регионам России. Он построен на 4 показателях: комплексный характер помощи и успешность восстановления инфраструктуры, личная включенность руководства субъектов РФ, оценка помощи местными жителями, оценка в информационном поле. По каждому показателю субъектам присваивались баллы (от 1 до 10), сумма баллов позволила выявить десятку самых вовлеченных субъектов нашей страны.

Лидирует в рейтинге  Санкт-Петербург (38 баллов), за ним идет Москва (37 баллов). Башкирия – на 8 месте (33 балла). Аналитики отмечают, что помощь новым регионам страны очень ценна. Особое внимание этому уделил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Ранее «Башинформ» отмечал, что Глава Башкирии Радий Хабиров первым из руководителей субъектов РФ побывал на Донбассе. Республика уже не первый год поддерживает братский Донбасс. Особенная связь регионов подкрепляется тем, что в 1943 году здесь сражался с фашистами Герой России, уроженец Башкирии, генерал Минигали Шаймуратов. Большое внимание республика уделяет городу Красный Луч в ЛНР. В 40-тысячном городе республика восстанавливает жилые дома и социальные объекты.

Как сообщал «Башинформ», Владимир Путин во время визита в Башкирию в январе 2023 года высоко оценил вклад республики в поддержку участников СВО и их семей. 

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