В Башкирии появится «губернаторская» деревня, ушел с поста мэр, нелепый приговор депутату. Главное

На минувшей неделе в Уфе прошел агропромышленный форум и крупнейшая в России 33-я международная выставка «Агрокомплекс». В ней приняли участие 340 экспонентов из 37 регионов России, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Беларуси. 22 марта экспозицию на ВДНХ-Экспо посетил Радий Хабиров вместе с замминистра сельского хозяйства России Андреем Разиным. Они осмотрели сельхозтехнику, продукцию производителей и пообщались с руководителями предприятий. Днем ранее в рамках выставки в Башкирии запустили сборку гусеничных тракторов «Фермер РБ» из машинокомплектов трактора «Беларус-2103» и сборку косилок «Чулпан-100».

«Здесь очень много предприятий, которые „прошли“ через наши „Инвестиционные часы“. На таких выставках мы воочию видим результаты нашей инвестиционной деятельности», — отметил Хабиров.

Приоритеты агропромышленной политики Башкирии Глава обозначил на окружном совещании по развитию агропромкомплекса в регионах ПФО, которое состоялось в конгресс-холле «Торатау». Хабиров отметил, что рекордный урожай прошлого года - «результат благоприятных погодных условий и тех мер, которые мы приняли для модернизации АПК». В 2022 году аграриями республики приобретено 3223 единицы высокопроизводительной техники на 13 млрд рублей. По объёмам поставок техники через «Росагролизинг» мы – четвёртые в стране. Также в республике приняли госпрограмму по модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности.

Андрей Разин отметил, что в Башкортостане разработали большое количество отраслевых решений и практик, которые нужно тиражировать и в других регионах.

Хозяйства республики готовы к весеннему севу. Площадь посевов составит 2 млн 894,4 тыс. га, что на 3,2 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Для проведения работ потребуется 22,6 млрд рублей, что на 2,2 млрд выше уровня 2022 года, узнал Башинформ.

Досрочно покинули свой пост

21 марта досрочно покинул свой пост мэр города Агидели Фанис Гильванов. Он возглавил город в 2016 году, а в 2020-м был переизбран на второй срок. По словам Гильванова, за эти годы «город стал намного красивее. Появились интересные пространства». «Но я не смог создать рабочие места», - написал он в соцсетях. Исполняющим обязанности мэра Агидели назначен 33-летний уроженец Сибая Денис Ирназаров, ранее замглавы администрации Караидельского района.

Также досрочно покинул свой пост глава Краснокамского района Рустам Мусин. «Это мое решение», - пояснил он. И. о. главы района стал его заместитель Алексей Горбачев.

Борьба за умы и сердца людей

Сейчас идет самая настоящая информационная война — за умы и сердца молодежи. «Фейки, недостоверные сообщения, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни — со всем этим мы боремся каждый день», - заявил 21 марта Радий Хабиров по итогам окружного совещания в Ульяновске, на котором обсуждались вопросы информационной безопасности страны. Совещание с руководителями регионов ПФО провёл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. На совещании Глава Башкирии доложил о механизмах взаимодействия с жителями, выстраивании обратной связи населения с министерствами и ведомствами, борьбе с недостоверной информацией. «Обменялись с коллегами опытом, как вести эту работу еще эффективнее — чтобы обеспечить нашим жителям возможность всегда получать достоверную, проверенную, актуальную информацию», — рассказал Хабиров.

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