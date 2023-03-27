В Башкирии появится «губернаторская» деревня, ушел с поста мэр, нелепый приговор депутату. Главное

Радий Хабиров оценил первую в ПФО испытательную лабораторию для легпрома в Уфе; для чего в Башкирии возведут огромную юрту и «губернаторскую» деревню; за что башкирского депутата осудили на Украине; кто из глав муниципалитетов покинул свой пост; что рассказал о своей службе на СВО Азат Бадранов; как прошел Агропромышленный форум. Все важные новости минувшей недели – в одном материале «Башинформа».
23 марта в Уфе запустили обратный отсчет до Х Форума регионов России и Беларуси. Он пройдет в столице Башкирии с 26 по 28 июня. Главной его темой станет подведение итогов десятилетнего сотрудничества двух государств.
Как рассказали на заседании оргкомитетов Форума, которое состоялось в Совете Федерации, основные мероприятия начнутся 27 июня в конгресс-холле «Торатау». На 28 июня запланирована встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Нацсобрания Беларуси Натальи Кочановой с главами регионов. Она состоится в национальной юрте в 350 кв. метров, ее возведут на площади имени Салавата Юлаева. «Рядом разместится «губернаторская» деревня — 11 юрт, в которых главы регионов России и Беларуси смогут проводить встречи», — рассказал премьер Башкирии Андрей Назаров. В рамках форума запланированы «Симфоническая ночь», «Славянский базар в Сердце Евразии» и «Этно-ночь».
Ранее форум регионов России и Беларуси проходил в Сочи (2015), Москве (2017) и Санкт-Петербурге (2019), узнал Башинформ.
В Уфе в государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний имени Муратшина запустили первую в ПФО испытательную лабораторию Росстандарта для продукции легпрома. Как выяснил Башинформ, это единственная лаборатория подобного рода, полностью оснащенная отечественным оборудованием. 23 марта ее возможности оценили Радий Хабиров и руководитель Росстандарта Антон Шалаев. В частности, в лаборатории будут проверять качество ткани при пошиве школьной или детской одежды. Раньше для этого промышленники ездили в Москву или Екатеринбург.
«Вообще наш региональный центр – уникален. Если они за что-то берутся, то делают это на "отлично"», – отметил Глава республики.
Следующий шаг - создать в Башкирии промышленный кластер станкостроения. Эта тема обсуждалась на встрече Главы Башкортостана с руководителем Росстандарта. Сейчас в России создают сеть специализированных испытательных центров по станкостроению. «Мы хотим, чтобы один из таких испытательных центров создали на территории Башкортостана», – сообщил Антон Шалаев.
По его словам, задача региональных ЦСМ - поддержание инфраструктуры качества, и ЦСМ Башкирии в полной мере отражает все ее составляющие. В 2022 году в Центре провели модернизацию, внедрили систему бесконтактной обработки заказов. Ежегодно специалисты ЦСМ поверяют 300 тысяч приборов, в том числе весы, тонометры, колонки на автозаправках, так как «тема недолива постоянно всплывает в среде автолюбителей». Среди заказчиков ЦСМ - «Роснефть», «Транснефть», всего их более 3500.
Так, с помощью точных приборов специалисты центра определили, что подпись Радия Хабирова весит 0,000042 грамма и она «самая весомая в Башкортостане».
На минувшей неделе 20 депутатов Госдумы, в числе которых парламентарий из Башкирии Зариф Байгускаров, заочно приговорены украинским судом к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. Как узнал Башинформ, «приговоренным» вменяют в вину поддержку в феврале 2022 года постановления об обращении к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также голосование за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве РФ с ДНР и ЛНР.
«Обращение к президенту России, которое нам ставят в вину, было совершенно правильным, так мы положили конец страданиям мирных людей. Одним словом, решение украинского суда считаю нелепым», - прокомментировал Башинформу решение украинского суда Зариф Байгускаров.
На минувшей неделе в Уфе прошел агропромышленный форум и крупнейшая в России 33-я международная выставка «Агрокомплекс». В ней приняли участие 340 экспонентов из 37 регионов России, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Беларуси. 22 марта экспозицию на ВДНХ-Экспо посетил Радий Хабиров вместе с замминистра сельского хозяйства России Андреем Разиным. Они осмотрели сельхозтехнику, продукцию производителей и пообщались с руководителями предприятий. Днем ранее в рамках выставки в Башкирии запустили сборку гусеничных тракторов «Фермер РБ» из машинокомплектов трактора «Беларус-2103» и сборку косилок «Чулпан-100».
«Здесь очень много предприятий, которые „прошли“ через наши „Инвестиционные часы“. На таких выставках мы воочию видим результаты нашей инвестиционной деятельности», — отметил Хабиров.
Приоритеты агропромышленной политики Башкирии Глава обозначил на окружном совещании по развитию агропромкомплекса в регионах ПФО, которое состоялось в конгресс-холле «Торатау». Хабиров отметил, что рекордный урожай прошлого года - «результат благоприятных погодных условий и тех мер, которые мы приняли для модернизации АПК». В 2022 году аграриями республики приобретено 3223 единицы высокопроизводительной техники на 13 млрд рублей. По объёмам поставок техники через «Росагролизинг» мы – четвёртые в стране. Также в республике приняли госпрограмму по модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности.
Андрей Разин отметил, что в Башкортостане разработали большое количество отраслевых решений и практик, которые нужно тиражировать и в других регионах.
Хозяйства республики готовы к весеннему севу. Площадь посевов составит 2 млн 894,4 тыс. га, что на 3,2 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Для проведения работ потребуется 22,6 млрд рублей, что на 2,2 млрд выше уровня 2022 года, узнал Башинформ.
21 марта досрочно покинул свой пост мэр города Агидели Фанис Гильванов. Он возглавил город в 2016 году, а в 2020-м был переизбран на второй срок. По словам Гильванова, за эти годы «город стал намного красивее. Появились интересные пространства». «Но я не смог создать рабочие места», - написал он в соцсетях. Исполняющим обязанности мэра Агидели назначен 33-летний уроженец Сибая Денис Ирназаров, ранее замглавы администрации Караидельского района.
Также досрочно покинул свой пост глава Краснокамского района Рустам Мусин. «Это мое решение», - пояснил он. И. о. главы района стал его заместитель Алексей Горбачев.
Сейчас идет самая настоящая информационная война — за умы и сердца молодежи. «Фейки, недостоверные сообщения, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни — со всем этим мы боремся каждый день», - заявил 21 марта Радий Хабиров по итогам окружного совещания в Ульяновске, на котором обсуждались вопросы информационной безопасности страны. Совещание с руководителями регионов ПФО провёл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. На совещании Глава Башкирии доложил о механизмах взаимодействия с жителями, выстраивании обратной связи населения с министерствами и ведомствами, борьбе с недостоверной информацией. «Обменялись с коллегами опытом, как вести эту работу еще эффективнее — чтобы обеспечить нашим жителям возможность всегда получать достоверную, проверенную, актуальную информацию», — рассказал Хабиров.
Отличать правду от лжи в том числе учат педагоги. Лучшего из них 24 марта назвали на торжественной церемонии закрытия конкурсов педагогического мастерства. Как узнал Башинформ, по итогам всех испытаний, в которых участвовали 150 педагогов, абсолютным победителем конкурса «Учитель года Башкортостана» стал учитель математики уфимской гимназии № 39 Артем Баянов. Именно он будет представлять республику во всероссийском конкурсе «Учитель года России» этой осенью.
21 марта боец башбатальона обратился с передовой к отслужившим и воевавшим землякам. Он призвал мужчин вступить в ряды добровольцев и принять участие в выполнении задач СВО. «Пришло твое время, ждем тебя здесь, брат!» - обратился боец. Сейчас в Башкирии формируют три новых добровольческих батальона - имени Даяна Мурзина, «Северные амуры» и «Ватан». В них решили вступить уже более 300 жителей республики. Все, что нужно знать о службе по контракту - здесь.
В краткосрочный отпуск на родину из зоны СВО прибыли первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов и депутат Госсобрания Булат Юмадилов. Азат Бадранов поделился, что на СВО выходных нет, решать приходится самые разные задачи, в том числе связанные с командованием и штатом подразделений. По его словам, принятые Радием Хабировым меры поддержки бойцов СВО эффективны и становятся примером для остальных регионов. Это и организация транспорта для своих отпускников, и системная гумпомощь. «Везде наши земляки служат достойно», — отметил он.
Булат Юмадилов, будучи офицером, служил стрелком в самой горячей точке, под Артёмовском. Он поблагодарил коллег и жителей республики за гуманитарную помощь военнослужащим. «Все вещи были распределены исходя из потребностей», — сказал он.
24 марта в селе Аскино Глава Башкирии посетил семью погибшего участника СВО Ильшата Самиев. Доброволец погиб 10 марта этого года при исполнении обязанностей военной службы. За героизм и самоотверженность Ильшат Самиев награжден орденом Мужества посмертно.
Также в Аскинском районе Радий Хабиров встретился с родителями еще пятерых погибших участников СВО. Всем им он выразил искренние соболезнования, отметив, что республика будет помнить о своих героях и заботиться об их родителях и семьях. «Если бы я мог, конечно, посетил бы каждую семью», - отметил Глава и заверил, что «детей наших погибших героев будем поднимать всем миром».
Благодарность родителей участников СВО за поддержку является сейчас главной оценкой работы руководителя муниципалитета, подчеркнул Радий Хабиров на встрече с главой Аскинского района Динисом Юсуповым. «Это самое главное, чем мы должны сейчас заниматься», - сказал Глава региона.
Тема поддержки участников СВО и их семей, а также ремонт проблемных дорог, улучшение инвестклимата обсуждались в Аскинском районе и 25 марта - на семинаре-совещании с главами муниципалитетов. «По решению президента России Владимира Путина в стране создают государственный фонд помощи семьям участников СВО. В течение месяца он начнет работать и в нашей республике. Важно адресно и эффективно доводить эти средства до нуждающихся», — отметил на совещании Радий Хабиров. Он добавил, что республика налаживает системное взаимодействие с подразделениями, где служат мобилизованные ребята.
В числе задач по обеспечению стабильного социально-экономического развития республики Глава назвал работу с инвесторами, строительство соцобъектов, модернизацию транспортной сети муниципалитетов. «В этому году стартует масштабная программа по ремонту „фонящих“ дорог, на которую мы направим 4 млрд рублей. Предлагаю продлить этот проект и на 2024 год с выделением не меньшей суммы», — сказал Хабиров. Руководителей муниципалитетов он призвал лично общаться с жителями по наиболее волнующим вопросам.
Во время поездки Радий Хабиров ознакомился также с работой санатория «Танып», который открыли в 2005 году на минеральных источниках. Круглогодичная здравница входит в 30 лучших санаториев страны. «Мало кто из регионов могут похвастаться такими здравницами», - подчеркнул Глава республики.