«Жемчужина севера республики». Глава Башкирии ознакомился с деятельностью санатория «Танып»

Минеральные источники стали основными природными факторами санатория «Танып», который открылся в Аскинском районе 16 сентября 2005 года.

Здравница рассчитана на 218 койко-мест круглогодичного функционирования. «Танып» входит в 30 лучших санаториев России по федеральному рейтингу «ТОП-100 российских здравниц». Глава Башкортостана в рамках рабочей поездки по Аскинскому району ознакомился с деятельностью санатория, осмотрел цех по розливу бутилированной воды и оздоровительный центр.

«Жемчужина севера нашей республики – это, конечно, санаторий «Танып». Мало кто из регионов могут похвастаться такими здравницами. У нас по всей республике раскидана целая сеть: и на севере и на юге.

«Танып» – одно из ключевых, районообразующих предприятий. Здесь работают не только жители Аскинского района, также здесь трудоустроены татышлинцы и даже люди из Пермского края.

Здесь отличные природные данные. В своё время Муртаза Губайдуллович Рахимов принял решение поставить здесь санаторий. Здесь очень хороший менеджмент: очень сильный, долгие годы работает. У них задача – постоянно увеличивать возможности санатория», - сказал Радий Хабиров.