В Башкирии заработала испытательная лаборатория продукции легкой промышленности

В государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний имени Амрана Муратшина заработала испытательная лаборатория продукции легкой промышленности. Сегодня ее возможности оценили Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Это пока единственная в Приволжском федеральном округе лаборатория, где будут в полном объеме проводиться испытания сырья и готовых текстильных и трикотажных изделий на соответствие техническим регламентам, требования которых являются обязательными. Сумма инвестиций в проект составила 80 млн рублей.

Руководитель Центра стандартизации, метрологии и испытаний РБ Сергей Севницкий отметил, что было опасение в связи с тем, что западные компании отказались поставлять свое оборудование для оснащения лаборатории. Но им нашлась замена в России, многие приборы, например, произведены компанией, которая работает в Нефтекамске.

Это единственная лаборатория подобного рода, полностью оснащенная отечественным оборудованием. По словам руководителя Росстандарта, она, в частности, позволит проверять качество и состав ткани, которая используется при пошиве школьной или детской одежды.

Глава республики поручил минпрому довести информацию об открытии лаборатории до всех предприятий легпрома Башкортостана, а также новых компаний, которые открывают свои производства в регионе.

Открытие лаборатории позволит предприятиям сократить издержки, связанные с вывозом продукции на испытания в другие регионы, а также решить проблемы с качеством поступающей в оборот продукции легкой промышленности.

«Открытие этой лаборатории испытаний продукции лёгкой промышленности – повод нашей сегодняшний встречи с Антоном Павловичем (Шалаевым).

Почти два года назад мы с Антоном Павловичем обсудили проблему, которую подняли наши промышленники. Вы знаете, что уже несколько лет в республике мы целенаправленно работаем над тем, чтобы развить лёгкую промышленность: пошив различной одежды – спецодежды, лёгкой, бытовые вещи и т.д. Именно поэтому мы начали создавать комфортную для них среду.

Мы создали программу поддержки – прямого субсидирования покупки оборудования, сырья и т.д. В ходе неоднократных встреч перед нами коллеги-промышленники поднимали такой вопрос. Казалось бы, он имеет малое значение, но для них создавал определённый дискомфорт. У нас не было центра стандартизации именно лёгкой промышленности. И они были вынуждены ехать либо в Екатеринбург, либо в Москву.

Наш региональный центр – уникален. Если они за что-то берутся, то делают это на «отлично», стараются быть лучшими в России. Они сделали богато оснащенную лабораторную базу.

А разговор начался с чего? Помните, мы начали процесс перехода школ на школьную форму? Сразу возник вопрос, который с тревогой подняли родители. Не было уверенности в том, что китайская одежда или одежда, которую массово шьют и она лежит на прилавках, – безопасна для детей. Для этого эту одежду нужно было проверить. Сейчас в полноценной степени мы можем школьную, детскую одежду проверять. В Башкортостане для промышленников мы создали, на мой взгляд, очень хорошие возможности», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» во время пресс–подхода.

Комментируя для «Башинформа» открытие испытательной лаборатории, руководители предприятий легпрома и эксперты отметили, что она позволит в том числе урегулировать спорные моменты с поставщиками, понять, соответствует ли продукция заданным параметрам, оценить, обладает ли ткань необходимыми свойствами.

По мнению председателя совета директоров «Комбината рабочей одежды» Михаила Цукермана, появление такой лаборатории можно рассматривать как еще одну меру господдержки легкой промышленности, которая получает в Башкирии ощутимые преференции.