Радий Хабиров и руководитель Росстандарта Антон Шалаев ознакомились с работой ЦСМ Башкирии

Сегодня, 23 марта, Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росстандарта Антон Шалаев ознакомились с деятельностью Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний имени Амрана Муратшина. Он был образован в 1902 году, подразделения и филиалы центра работают в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке, Октябрьском и Нефтекамске.

По словам руководителя ЦСМ Сергея Севницкого, в центре работает высококвалифицированный технический персонал: 82% работников имеют высшее образование; 8 кандидатов наук; 34 эксперта по разным направлениям, трое из них являются также судебными экспертами, 126 аттестованных поверителей.

Руководитель Росстандарта отметил, что все здания Госстандарта в советские времена строились по типовым проектам, так как к ним были особые требования по толщине стен, фундаменту, чтобы не было вибраций от внешних источников.

В прошлом году был завершен ремонт клиентской зоны, так как с каждым годом число клиентов центра увеличивается, а в целом за год через него проходит более 300 тысяч средств измерений. Всего с ЦСМ сотрудничает более 3500 заказчиков - юридических лиц, в том числе такие компании, как «Роснефть», «Транснефть», медицинские и образовательные учреждения.

Для удобства заказчиков есть возможность создания ими личного кабинета. В марте текущего года были установлены постаматы, которые позволяют клиентам сдавать и забирать средства измерения без контакта с сотрудниками центра в удобное им время.

По словам Антона Шалаева, Башкортостан стал первым регионом, где среди 68 центров стандартизации и метрологии России в отдельной зоне установлены такие постаматы.

Глава Башкортостана и руководитель Росстандарта ознакомились с работой отдела средств измерения геометрических величин, который взаимодействует с организациями практически всех отраслей промышленности. Ключевые заказчики - предприятия авиастроения, приборостроения, дорожного хозяйства и пищевой промышленности. Современная эталонная база, высокоточные измерительные приборы, а также квалифицированный персонал позволяют проводить точные измерения геометрии изделий и вспомогательного оборудования, в том числе изделий, имеющих сложную форму поверхностей, таких, как резьбовые калибры. Всего здесь установлено порядка 150 единиц поверочного оборудования и измерительных приборов.

Руководитель отдела поверки СИ механических измерений рассказал, что одной из социально значимых является их работа по поверке топливораздаточных колонок на автозаправках.

«Тема недолива обычно постоянно всплывает в среде автолюбителей. Наша деятельность направлена на то, чтобы снизить риски этого недолива и обеспечить точность измерений при реализации нефтепродуктов. Для медорганизаций мы проводим поверку средств измерения при лабораторных исследованиях. Также мы проверяем любые весы», - отметил руководитель отдела.

Центр стандартизации, метрологии и испытаний принимает участие и в социально значимых акциях. В период с 6 по 8 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую социальную акцию «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченную к Всемирному дню здоровья.

В дни акции специалисты ЦСМ Башкортостана на безвозмездной основе ведут прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

«Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Постановка верного диагноза основывается в том числе и на результатах измерений и показаний медицинского оборудования. Достоверность и точность этих измерений, в свою очередь, во многом зависит от метрологического обеспечения», - отметил руководитель Росстандарта.