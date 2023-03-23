Эксперты отрасли оценили возможности испытательной лаборатории легкой промышленности в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров и представители отрасли ознакомились с возможностями единственной в ПФО испытательной лаборатории легкой промышленности в ЦСМ Башкирии. Представители предприятий высоко оценили ее возможности, ведь лаборатория полного цикла испытаний для подтверждения соответствия текстильной и трикотажной продукции техническим регламентам Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 017/2011 позволит снизить временные и непроизводственные затраты при выпуске продукции, а также повысить её конкурентоспособность.

«Это большое достижение, что в Башкирии появилась собственная лаборатория, в которой можно проводить все испытания изделий легкой промышленности. Такой лаборатории нам очень не хватало. Там, например, можно проводить исследования школьной формы, к таким изделиям предъявляются особые требования, форма должна быть безопасной, износостойкой, чтобы ребенку было комфортно в ней. Не менее строгие требования предъявляются и к спецодежде. Эту лабораторию представят на выставке «Легпром» в Уфе и коллеги из других регионов будут знать, что могут обращаться в наш испытательный центр, чтобы провести необходимые исследования для сертификации продукции. Появление такой лаборатории можно рассматривать как еще одну меру господдержки легкой промышленности, которая получает в Башкирии ощутимые преференции. Тут и субсидии, и льготы, и доброжелательное внимание», - прокомментировал «Башинформу» председатель совета директоров «Комбината рабочей одежды» Михаил Цукерман.

По мнению директора ООО «Фемина» (входит в группу MadyArt) Игоря Черненко, лаборатория позволит решать целый спектр вопросов, в том числе урегулировать спорные моменты с поставщиками, понять, соответствует ли продукция заданным параметрам, оценить, обладает ли ткань необходимыми свойствами.

«Особенно значима лаборатория для оценки детской одежды, школьной формы, спецодежды, где требования очень высоки. Более того, крупные компании предъявляют к спецодежде дополнительные требования, еще более высокие. Раньше нужно было ездить за подобными услугами в Москву, Екатеринбург, другие города, теперь у нас своя лаборатория, очень сильная. И вообще мы зримо ощущаем поддержку нашей отрасли в республике, причем и деньгами, и льготами.», - рассказал «Башинформу» Игорь Черненко.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как Глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Росстандарта Антон Шалаев ознакомились с работой ЦСМ Башкирии.