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Что жителям Башкирии нужно знать о службе по контракту
1 апреля в России начинается традиционный воинский призыв. Для прохождения срочной воинской службы будут призывать парней от 18 до 27 лет. Параллельно с этим идет запись желающих поступить на военную службу по контракту. Мы собрали самые главные выплаты, льготы и компенсации, которые полагаются от государства профессиональным кадровым военным.
Стать контрактником имеют право граждане в запасе, то есть военные, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после военной службы по призыву, а также мужчины, не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.

• На военную службу по контракту от рядового до прапорщика включительно принимаются мужчины до 60 лет, срок контракта от 6 месяцев;

- На военную службу по контракту офицерами принимаются мужчины до 60 лет, срок заключения контракта от 3 до 5 лет.
• Сдать необходимые документы в пункт отбора или военный комиссариат.

Пройти собеседование с психологом.

Пройти медицинский осмотр.

Получить предписание и убыть к месту службы.

Заключить контракт в воинской части.
  • Фото 9x12 - 1 шт., фото 3x4 4 шт.;
  • Автобиография, в 2 экз. в письменном и печатном виде;
  • Копии документов, подтверждающих образование;
  • Служебная характеристика с места работы;
  • Копия свидетельства о рождении кандидата;
  • Копии свидетельств о браке, о расторжении брака и рождении детей;
  • Характеристика от участкового;
  • Копия паспорта - все страницы, где есть записи;
  • Копия военного билета - все страницы, где есть записи;
  • Копия трудовой книжки - все страницы, где есть записи;
  • Копия ИНН;
  • Реквизиты банковской карты, обязательно системы «Мир».
• Общая сумма при участии – от 180 тысяч рублей в месяц. В нее входит денежное довольствие

от 33 тыс. рублей, суточные 4240 рублей, два оклада по воинской должности в месяц (40-70 тыс. руб.).

• При заключении контракта от 1 года и более - единовременная выплата 195 тыс. рублей.

Дополнительно полагаются выплаты за особые достижения.

• 8000 руб. - за каждые сутки активных наступательных действий;

• 50 000 руб. - за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

• 1 миллион - за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS;

• 500 тысяч - за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;

• 300 тысяч - за уничтожение пусковой установки HIMERS, «Точка-У»;

• 200 тысяч - за уничтожение вертолета;

• 100 тысяч - за уничтожение танка;

• 50 тысяч - за уничтожение другой военной техники.

• 3 млн руб. - единовременная выплата в случае ранения (контузии, травмы, увечья).

• Более 14 млн - страховая выплата членам семьи в случае гибели (12,4 млн от министерства обороны и 2 млн единовременная материальная помощь Башкирии).
• Право на пенсию после 20 лет службы.

• Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы (освобождение от некоторых налогов, льготы на оплату услуг ЖКХ, отпуск в любое удобное время и др.).

• Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.

• Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.

• Обеспечение вещевым имуществом и обмундированием.

• Бесплатное трехразовое питание.

• Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев.

• Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

• Кредитные и налоговые каникулы.

• Бюджетные места для обучения детей в вузах.

• Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

• Страховые выплаты при ранении (травме) и гибели.

• Социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья).

• Собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему.

• Служебное жилье или компенсация за наем жилья.
По вопросам устройства обращаться на пункт отбора
на военную службу по контракту город Уфа
по адресу: 450078, Уфа, ул. Революционная, 156.

Телефоны для связи:
с мобильного: 122
8 347 218 19 19
8 347 248 29 31

Полный список военных комиссариатов городов и районов Башкортостана смотрите тут