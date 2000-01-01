Что жителям Башкирии нужно знать о службе по контракту
1 апреля в России начинается традиционный воинский призыв. Для прохождения срочной воинской службы будут призывать парней от 18 до 27 лет. Параллельно с этим идет запись желающих поступить на военную службу по контракту. Мы собрали самые главные выплаты, льготы и компенсации, которые полагаются от государства профессиональным кадровым военным.
Стать контрактником имеют право граждане в запасе, то есть военные, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после военной службы по призыву, а также мужчины, не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.
• На военную службу по контракту от рядового до прапорщика включительно принимаются мужчины до 60 лет, срок контракта от 6 месяцев;
- На военную службу по контракту офицерами принимаются мужчины до 60 лет, срок заключения контракта от 3 до 5 лет.
• Сдать необходимые документы в пункт отбора или военный комиссариат.
• Пройти собеседование с психологом.
• Пройти медицинский осмотр.
• Получить предписание и убыть к месту службы.
• Заключить контракт в воинской части.
Фото 9x12 - 1 шт., фото 3x4 4 шт.;
Автобиография, в 2 экз. в письменном и печатном виде;
Копии документов, подтверждающих образование;
Служебная характеристика с места работы;
Копия свидетельства о рождении кандидата;
Копии свидетельств о браке, о расторжении брака и рождении детей;
Характеристика от участкового;
Копия паспорта - все страницы, где есть записи;
Копия военного билета - все страницы, где есть записи;
Копия трудовой книжки - все страницы, где есть записи;
Копия ИНН;
Реквизиты банковской карты, обязательно системы «Мир».
• Общая сумма при участии – от 180 тысяч рублей в месяц. В нее входит денежное довольствие
от 33 тыс. рублей, суточные 4240 рублей, два оклада по воинской должности в месяц (40-70 тыс. руб.).
• При заключении контракта от 1 года и более - единовременная выплата 195 тыс. рублей.
Дополнительно полагаются выплаты за особые достижения.
• 8000 руб. - за каждые сутки активных наступательных действий;
• 50 000 руб. - за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
• 1 миллион - за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS;
• 500 тысяч - за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;
• 300 тысяч - за уничтожение пусковой установки HIMERS, «Точка-У»;
• 200 тысяч - за уничтожение вертолета;
• 100 тысяч - за уничтожение танка;
• 50 тысяч - за уничтожение другой военной техники.
• 3 млн руб. - единовременная выплата в случае ранения (контузии, травмы, увечья).
• Более 14 млн - страховая выплата членам семьи в случае гибели (12,4 млн от министерства обороны и 2 млн единовременная материальная помощь Башкирии).
• Право на пенсию после 20 лет службы.
• Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы (освобождение от некоторых налогов, льготы на оплату услуг ЖКХ, отпуск в любое удобное время и др.).
• Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.
• Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.
• Обеспечение вещевым имуществом и обмундированием.
• Бесплатное трехразовое питание.
• Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев.
• Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.
• Кредитные и налоговые каникулы.
• Бюджетные места для обучения детей в вузах.
• Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.
• Страховые выплаты при ранении (травме) и гибели.
• Социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья).
• Собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему.
• Служебное жилье или компенсация за наем жилья.
По вопросам устройства обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту город Уфа по адресу: 450078, Уфа, ул. Революционная, 156.
Телефоны для связи: с мобильного: 122 8 347 218 19 19 8 347 248 29 31
Полный список военных комиссариатов городов и районов Башкортостана смотрите тут