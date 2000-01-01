• Общая сумма при участии – от 180 тысяч рублей в месяц. В нее входит денежное довольствие



от 33 тыс. рублей, суточные 4240 рублей, два оклада по воинской должности в месяц (40-70 тыс. руб.).



• При заключении контракта от 1 года и более - единовременная выплата 195 тыс. рублей.



Дополнительно полагаются выплаты за особые достижения.



• 8000 руб. - за каждые сутки активных наступательных действий;



• 50 000 руб. - за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;



• 1 миллион - за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS;



• 500 тысяч - за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;



• 300 тысяч - за уничтожение пусковой установки HIMERS, «Точка-У»;



• 200 тысяч - за уничтожение вертолета;



• 100 тысяч - за уничтожение танка;



• 50 тысяч - за уничтожение другой военной техники.



• 3 млн руб. - единовременная выплата в случае ранения (контузии, травмы, увечья).



• Более 14 млн - страховая выплата членам семьи в случае гибели (12,4 млн от министерства обороны и 2 млн единовременная материальная помощь Башкирии).

