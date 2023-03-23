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Сегодня, 10:56

Глава Краснокамского района Башкирии Рустам Мусин досрочно покидает свой пост

Рустам Мусин/vk.com
Фото:Рустам Мусин/vk.com

Сегодня, 23 марта, агентству  «Башинформ» стало известно, что глава администрации Краснокамского района Рустам Мусин увольняется. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Чиновник уточнил, что это его собственное решение.

«Я завершил свою деятельность в должности главы администрации Краснокамского района, это мое решение», - написал Мусин.

По имеющейся информации, его отставку депутаты Краснокамского совета приняли еще накануне. И. о. главы района назначен его заместитель Алексей Горбачев. 

Рустам Мусин родился в августе 1965 года в деревне Иштыбаево Мишкинского района, окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «ветеринария» и БАГСУ по направлению «государственное и муниципальное управление». Первое место работы - совхоз «Мишкинский». С 2009 по 2015 год был директором по производству компании «Уралагро» в Нефтекамске. Позднее возглавлял Мишкинский район, с мая 2019 года — глава администрации Краснокамского района.

Отметим, что это не первые кадровые перестановки в муниципалитетах Башкирии. Ранее стало известно о том, что в отставку подал мэр Агидели Фанис Гильванов. И. о. главы города стал заместитель главы администрации Караидельского района Денис Ирназаров. 

Автор:Ляйсан Закирова
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