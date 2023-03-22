Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.16
-0.54
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 16:34

Исполняющим обязанности мэра башкирской Агидели назначен 33-летний Денис Ирназаров

пресс-служба администрации Караидельского района
Фото:пресс-служба администрации Караидельского района

Исполняющим обязанности главы администрации города Агидели стал 33-летний Денис Ирназаров. Информацию об этом журналисту «Башинформа» подтвердили в пресс-службе городской мэрии. 

Известно, что Денис Ирназаров — уроженец Сибая. Окончил БашГУ по специальностям «национальная экономика» и «юриспруденция», а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы по направлению «специалист по государственному и муниципальному управлению».

Карьеру начинал помощником экономиста в компании «Кимм», после службы в армии с 2013 года работал в минпроме Башкирии ведущим специалистом-экспертом и главным специалистом-экспертом. С 2019 года был заместителем главы администрации Караидельского района, занимался вопросами предпринимательства, экономики и инвестиций.

Напомним, 20 марта Фанис Гильванов в социальных сетях сообщил о своей отставке с поста мэра Агидели. 

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика