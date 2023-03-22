Исполняющим обязанности мэра башкирской Агидели назначен 33-летний Денис Ирназаров

Исполняющим обязанности главы администрации города Агидели стал 33-летний Денис Ирназаров. Информацию об этом журналисту «Башинформа» подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

Известно, что Денис Ирназаров — уроженец Сибая. Окончил БашГУ по специальностям «национальная экономика» и «юриспруденция», а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы по направлению «специалист по государственному и муниципальному управлению».

Карьеру начинал помощником экономиста в компании «Кимм», после службы в армии с 2013 года работал в минпроме Башкирии ведущим специалистом-экспертом и главным специалистом-экспертом. С 2019 года был заместителем главы администрации Караидельского района, занимался вопросами предпринимательства, экономики и инвестиций.

Напомним, 20 марта Фанис Гильванов в социальных сетях сообщил о своей отставке с поста мэра Агидели.