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Сегодня, 12:17

Мэр города Агидель в Башкирии покидает свой пост

Фанис Гильванов/vk.com
Фото:Фанис Гильванов/vk.com

Глава администрации города Агидель Фанис Гильванов подал в отставку. Об этом агентству «Башинформ» стало известно от самого мэра. Он уточнил, что свой пост покинет уже завтра, 21 марта.

Фанис Яфасович возглавлял городскую администрацию с 2016 года. А в октябре 2020-го был переизбран на второй срок. До назначения на должность мэра был заместителем главы администрации города.

Он родился 18 января 1965 года в Краснокамском районе Башкирии. В 1992 году окончил Уфимский авиационный институт, после которого устроился слесарем на Кармановскую ГРЭС в Нефтекамске. С 1994 по 1999 год был мастером по ремонту котельного и турбинного оборудования. В конце тысячелетия сменил род деятельности, став главным инженером трикотажной фабрики «Искож», после возглавлял «УЗЭМИК», предприятие впоследствии переехало в Уфу. А Фанис Яфасович устроился работать в администрацию Агидели.

«За эти годы я полюбил вас как самых близких и родных людей. Многое получилось, сообща с вами, осуществить. Город стал намного красивее. Появились интересные пространства. Мы с вами вместе создали очень добрые сообщества (совет ветеранов, РООИ "Мы вместе", клуб "Активное долголетие", клуб "Катюша", волонтерские объединения и детские объединения), которые делают вашу жизнь полнее, качественнее, интереснее. Очень хорошо действуют у нас спорт, культура, основное, дошкольное, дополнительное образование. Начали реконструкцию Дома культуры - скоро город получит современный, оснащенный по последнему слову техникой и аппаратурой ДК. Но я не смог создать рабочие места. Может, это сможет сделать следующий глава администрации», - подытожил мэр свою работу. 

Автор:Ляйсан Закирова
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