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Вчера, 16:54

Готовность к посевной в Башкортостане находится на высоком уровне

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Готовность к посевной в Башкортостане находится на высоком уровне. Хозяйства республики полностью обеспечены собственными семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур для ярового сева. Об этом было сказано на окружном совещании по развитию агропромышленного комплекса в регионах ПФО и подготовке к предстоящей посевной кампании. 

По данным минсельхоза Башкортостана, в 2023 году посевная площадь составит 2 млн 894,4 тыс. га с ростом к уровню 2022 года на 3,2 тыс. гектаров.

Площадь ярового сева составит 2,17 млн га, из них зерновых и зернобобовых культур 1,75 млн, технических культур 479 тыс. га. 

По республике с 1 ноября 2022 года приобретено 234,2 тонн средств защиты растений. 

Хозяйства республики полностью обеспечены собственными семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур для ярового сева 2023 года в объеме 285 тыс. тонн. 

В весенних полевых работах участие примут около 11 тысяч тракторных агрегатов на подготовке почвы к посеву и 5200 агрегатов на посеве сельскохозяйственных культур. Будет задействовано более 12 тысяч тракторов. 

Аграриями республики за январь-февраль текущего года приобретено 380 единиц техники на сумму 1,3 млрд рублей, что на 500 млн превышает показатели аналогичного периода прошлого года. 

Общая потребность в финансировании сезонных полевых работ на 2023 год оценивается в размере 22,6 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей (или 10,7%) выше уровня 2022 года.

Автор:Азат Гиззатуллин
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