«Пришло твое время»: доброволец башкирского батальона обратился к своим землякам

Боец башкирского батальона записал с передовой видеообращение к своим отслужившим и воевавшим землякам. Он призвал мужчин вступить в ряды добровольцев и принять участие в выполнении задач специальной военной операции.

«Мы воюем каждый день, каждый день бьем врага. Это непростая работа, но мы справляемся, и справляемся успешно. Я хочу обратиться ко всем, кто служил, кто воевал. Хочу обратиться к нашим старшим братьям. Пришло твое время, ждем тебя здесь, брат!» - обратился боец башбатальона.

Как ранее сообщал «Башинформ», в республике формируются три новых добровольческих батальона. Инициатором формирования двух из них, отряда имени Даяна Мурзина и «Северных амуров», выступил ветеран боевых действий Борис Гордеев. В «Северные амуры» идет прием добровольцев в возрасте до 50 лет, в отряд имени Даяна Мурзина принимают мужчин в возрасте 50+.

На данный момент более 300 жителей республики выразили желание принять участие в СВО в составе новых отрядов. Среди них и бывший «шаймуратовец» Гукас Мкртчян с позывным «Шах», который вернулся домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе. Теперь у него вновь появилась возможность вступить в ряды военнослужащих.

Также «Башинформ» писал о том, что бывший участник СВО Ильгиз Султанмуратов с позывным «Уршак» в своих соцсетях объявил о наборе добровольцев в отряд «Ватан». Особое внимание он уделил тем, кто скоро должен демобилизоваться из армии. Костяк спецподразделения составят бойцы с военным опытом, прошедшие «горячие точки» и конфликты.