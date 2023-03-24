Радий Хабиров посетил в селе Аскино семью погибшего участника СВО Ильшата Самиева

Сегодня в селе Аскино Глава Башкортостана посетил семью погибшего участника специальной военной операции Ильшата Самиева. Во время общения с матерью героя Рузалией Фидаевной, супругой Мадиной Шаудеевной, детьми Азаматом и Самирой Радий Хабиров выразил искренние слова соболезнования и отметил, что республика никогда не забудет про своего героя-воина.

«Мы поможем и в воспитании ваших детей, главе администрации Аскинского района я поручаю принять меры и по увековечению памяти Ильшата Самиева, а также помочь с трудоустройством супруги Ильшата Фангатовича», - сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики передал супруге героя орден генерала Шаймуратова, которым Ильшат Самиев награжден за героизм и мужество.

Рузалие Фидаевне Радий Хабиров предложил пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиоцентре.

Мама погибшего поблагодарила Главу Башкортостана за поддержку в столь тяжелый период жизни для них и личную заботу о всех наших погибших ребятах.

Указом Президента России Ильшат Самиев награжден орденом Мужества посмертно за героизм и самоотверженность во время исполнения боевых задач.

Ильшат Фангатович Самиев родился 5 октября 1976 года в городе Бекабад Республики Узбекистан. В 1994 году Самиевы переехали жить в село Аскино Аскинского района. В 1994 году Ильшат поступил учиться в Дуванский совхоз-техникум.

В 1997 году военным комиссариатом Аскинского района был призван на срочную службу в город Волгоград.

Участник контртеррористической операции в Чеченской Республике.

С 1999 по 2005 год работал в Аскинской ветеринарной станции ветеринарным врачом.

Окончил Башкирский государственный аграрный университет, факультет ветеринарии.

С 2006 по 2011 год проходил службу по контракту в войсковой части в поселке Алкино Республики Башкортостан.

С 2012 по 2017 год служил по контракту в Республике Таджикистан в Душанбе, с 2018 по 2020 год служил по контракту в городе Тоцкий. В 2020 году ушел в запас в звании сержанта.

8 февраля 2023 года Ильшат Фангатович добровольцем призвался на службу в зону специальной военной операции. Погиб 10 марта 2023 года при исполнении обязанностей военной службы.