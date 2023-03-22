Депутата Госдумы от Башкирии и его коллег заочно осудили на Украине

Как стало известно агентству «Башинформ», 20 депутатов Государственной Думы, в числе которых парламентарий из Башкирии, член думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Зариф Байгускаров, заочно приговорены украинским судом к 15 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

В числе других парламентариев, в отношении которых вынесен «приговор», известный тележурналист Тимофей Баженов, певец и композитор Денис Майданов и другие. Им вменяют в вину поддержку в феврале 2022 года постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также голосование за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи РФ с ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщал «Башинформ», Совет Евросоюза включил в санкционный список министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленару Иванову. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал это «клоунадой».