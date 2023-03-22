Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.16
-0.54
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 16:12

Депутата Госдумы от Башкирии и его коллег заочно осудили на Украине

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

Как стало известно агентству «Башинформ», 20 депутатов Государственной Думы, в числе которых парламентарий из Башкирии, член думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Зариф Байгускаров, заочно приговорены украинским судом к 15 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

В числе других парламентариев, в отношении которых вынесен «приговор», известный тележурналист Тимофей Баженов, певец и композитор Денис Майданов и другие. Им вменяют в вину поддержку в феврале 2022 года постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также голосование за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи РФ с ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщал «Башинформ», Совет Евросоюза включил в санкционный список министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленару Иванову. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал это «клоунадой».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика