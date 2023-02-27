Новости Башкортостана и Уфы
75.43
+0.72
79.62
+0.05
82.05
+0.01
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 13:35

Радий Хабиров назвал клоунадой включение в санкционный список Совета ЕС министра труда Башкирии

правительство Башкирии
Фото:правительство Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУР прокомментировал включение министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленары Ивановой в санкционный список Совета Евросоюза.

«У нас Ленару Хакимовну объявили „врагом народа“, включили в санкционный список с отвратительным подходом. В 2014 году я сам лично с Лизой Глинкой занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну — мы больных и раненых детей вывозили в лечебные учреждения нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания, пожалуйста. Как в Библии сказано: „Не ведают, что творят“. Клоуны, по-другому не назовешь», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, в официальном документе Совета ЕС руководителя минтруда Башкирии обвинили в «нелегальной и насильной депортации украинских детей в Россию, а также нарушении их прав путем незаконного усыновления семьями из России».

Как прокомментировали «Башинформу» в ведомстве, «вероятно, речь идет об эвакуации из зоны боевых действий воспитанников дома-интерната № 1 Донецка в ряд субъектов России, в том числе в Башкортостан, в октябре 2022 года — отметим, что на тот момент ДНР уже входила в состав РФ». Все эти дети находятся в центрах содействия семейному воспитанию, добавили в минтруде РБ.

Автор:Иван Вавилов
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика