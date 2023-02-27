Радий Хабиров назвал клоунадой включение в санкционный список Совета ЕС министра труда Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУР прокомментировал включение министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленары Ивановой в санкционный список Совета Евросоюза.

«У нас Ленару Хакимовну объявили „врагом народа“, включили в санкционный список с отвратительным подходом. В 2014 году я сам лично с Лизой Глинкой занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну — мы больных и раненых детей вывозили в лечебные учреждения нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания, пожалуйста. Как в Библии сказано: „Не ведают, что творят“. Клоуны, по-другому не назовешь», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, в официальном документе Совета ЕС руководителя минтруда Башкирии обвинили в «нелегальной и насильной депортации украинских детей в Россию, а также нарушении их прав путем незаконного усыновления семьями из России».

Как прокомментировали «Башинформу» в ведомстве, «вероятно, речь идет об эвакуации из зоны боевых действий воспитанников дома-интерната № 1 Донецка в ряд субъектов России, в том числе в Башкортостан, в октябре 2022 года — отметим, что на тот момент ДНР уже входила в состав РФ». Все эти дети находятся в центрах содействия семейному воспитанию, добавили в минтруде РБ.