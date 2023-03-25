Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
74.99
-0.92
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 13:07

«Благодарность родителей участников СВО — главная оценка работы»: Глава Башкирии

пресс-служба администрации Главы Башкирии
Фото:пресс-служба администрации Главы Башкирии

24 марта, во время рабочей поездки в Аскинский район, Радий Хабиров провел встречу с главой администрации муниципалитета Динисом Юсуповым. Они обсудили основные социально-экономические показатели района, а также ключевые проекты и актуальные вопросы развития территории.

Радий Хабиров отметил важность оказания поддержки участникам СВО — мобилизованным жителям и добровольцам, а также их семьям.

«Только что я встречался с родителями наших погибших ребят. И главная оценка проделанной вами работы — то, что каждый родитель вас благодарит», — сказал Глава республики. — Это самое главное, чем мы должны сейчас заниматься».

На «Часе главы» обсудили модернизацию муниципальной системы здравоохранения. Один из вопросов, который волнует жителей, — строительство новой поликлиники в Аскино. Радий Хабиров отметил, что республика окажет необходимую помощь для скорейшего запуска социального объекта.

На встрече также затронули тему ремонта муниципальных дорог. Динис Юсупов поблагодарил руководство республики за содействие в их модернизации.

«Мы выделяем средства в рамках новой программы по ремонту наиболее „фонящих“ дорог, — сказал Радий Хабиров. — Определитесь, какие именно участки требуют внимания. Мы готовы поддержать район в этой части».

Еще одно важное направление — развитие экономики. Так, Радий Хабиров пригласил руководство предприятия «Олеокемикс» принять участие в «Инвестчасе». Глава республики поручил муниципальным властям оказать содействие компании в строительстве второй очереди проекта по переработке рапса.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика