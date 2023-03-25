24 марта, во время рабочей поездки в Аскинский район, Радий Хабиров провел встречу с главой администрации муниципалитета Динисом Юсуповым. Они обсудили основные социально-экономические показатели района, а также ключевые проекты и актуальные вопросы развития территории.

Радий Хабиров отметил важность оказания поддержки участникам СВО — мобилизованным жителям и добровольцам, а также их семьям.

«Только что я встречался с родителями наших погибших ребят. И главная оценка проделанной вами работы — то, что каждый родитель вас благодарит», — сказал Глава республики. — Это самое главное, чем мы должны сейчас заниматься».

На «Часе главы» обсудили модернизацию муниципальной системы здравоохранения. Один из вопросов, который волнует жителей, — строительство новой поликлиники в Аскино. Радий Хабиров отметил, что республика окажет необходимую помощь для скорейшего запуска социального объекта.

На встрече также затронули тему ремонта муниципальных дорог. Динис Юсупов поблагодарил руководство республики за содействие в их модернизации.

«Мы выделяем средства в рамках новой программы по ремонту наиболее „фонящих“ дорог, — сказал Радий Хабиров. — Определитесь, какие именно участки требуют внимания. Мы готовы поддержать район в этой части».

Еще одно важное направление — развитие экономики. Так, Радий Хабиров пригласил руководство предприятия «Олеокемикс» принять участие в «Инвестчасе». Глава республики поручил муниципальным властям оказать содействие компании в строительстве второй очереди проекта по переработке рапса.