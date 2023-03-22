Радий Хабиров обозначил приоритеты агропромышленной политики Башкортостана

22 марта в уфимском конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин провели окружное совещание по развитию агропромышленного комплекса в регионах ПФО и подготовке к предстоящей посевной кампании. В нём приняли участие руководители региональных отраслевых министерств и ведомств, а также крупных предприятий АПК.

Руководитель региона в своём выступлении выразил благодарность минсельхозу России за эффективные программы поддержки отрасли и содействие республиканским инициативам.

«От имени сельчан благодарю команду министерства и лично министра Дмитрия Николаевича Патрушева за ту поддержку, которую вы оказываете агропромышленному комплексу. Надеемся, что госпрограммы будут работать и дальше, готовы активно в них участвовать, – подчеркнул Радий Хабиров. – Отрасль развивается хорошими темпами. Прошлый год был для нас рекордным по многим показателям. В регионе собрали хороший урожай. Это результат благоприятных погодных условий и тех мер, которые мы приняли для модернизации АПК».

Глава республики обозначил ключевые направления агропромышленной политики по повышению продуктивности сельского хозяйства.

«Один из приоритетов нашей работы – технологическое развитие отрасли. Продолжаем активно обновлять парк сельхозтехники. По объёмам поставок техники через «Росагролизинг» мы – четвёртые в стране, – сказал Радий Хабиров. – Важно, что в последние годы мы начали активно заниматься импортозамещением. Развиваем у себя сельхозмашиностроение. Некоторые новинки уже представили на специализированной выставке «Агрокомплекс», которую мы посетили сегодня».

Особое внимание Глава Башкортостана уделил модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности. Напомним, по поручению Радия Хабирова в республике приняли соответствующую государственную программу.

«По объёмам производства продовольственных товаров мы занимаем пятое место в Приволжском федеральном округе. Поэтому ставим задачу развития этого направления, – пояснил Радий Хабиров. – Нам нужно активнее внедрять технологии глубокой переработки сельхозпродукции».

Ещё одно направление – развитие экспортного потенциала АПК. В частности, во время визита в Иран делегация Башкортостана обсудила возможные поставки продуктов с министром сельского хозяйства Джавадом Садати-Нежадом.

В завершение выступления Глава региона пожелал участникам совещания продуктивного диалога, а аграриям регионов ПФО – успешной посевной кампании.

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин поблагодарил руководство республики за организацию окружного совещания. Он отметил, что в Башкортостане разработали большое количество отраслевых решений и практик, которые нужно тиражировать и в других регионах.

Участники обсудили итоги развития АПК в 2022 году, подготовку регионов ПФО к весенне-полевым работам, обеспеченность аграриев техникой, горюче-смазочными материалами, семенами и удобрениями для посевной кампании.

Справка

По объему валовой продукции сельского хозяйства Башкортостан занимает 11-е место в РФ (доля – 2,8%) и третье место в ПФО (11,9%).

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в 2022 году составил 247 млрд рублей, в том числе продукция растениеводства – 122,6 млрд рублей, животноводства – 124,4 млрд рублей. Индекс валовой сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) составил 128,1% к уровню 2021 года, в т. ч. растениеводство – 164%, животноводство – 101,4%.

В 2022 году аграриями республики приобретено 3223 единицы современной высокопроизводительной техники на сумму порядка 13 млрд рублей.

В агропромышленном комплексе Башкортостана объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составил 17,2 млрд рублей.