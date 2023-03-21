Радий Хабиров подчеркнул важность борьбы с фейками и разжиганием межнациональной розни

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях написал о рабочей поездке в Ульяновск, в рамках которой совместно с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и руководителями регионов Приволжского федерального округа обсуждаются вопросы информационной безопасности страны.

«Параллельно со сражениями на поле боя сейчас идет самая настоящая информационная война — за души, умы, сердца людей. Фейки, недостоверные сообщения, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни — со всем этим мы боремся каждый день. Обменялись с коллегами опытом, как вести эту работу еще эффективнее — чтобы обеспечить нашим жителям возможность всегда получать достоверную, проверенную, актуальную информацию», — отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 7 лет лишения свободы за фейки про участников спецоперации.