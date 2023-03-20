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Вчера, 18:00

«Ни о чем не жалею»: Азат Бадранов рассказал подробности о своей службе на СВО

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов, который уже пять месяцев находится в зоне специальной военной операции, приехал на родину в краткосрочный отпуск. В своем посте в соцсети он рассказал подробности о своей службе:

«Пять месяцев СВО и первый день краткосрочного отпуска. Оглядываясь назад, ни о чем не жалею. Самое важное для меня всё это время — это быть полезным нашим бойцам и быть полезным республике в реализации её политики на СВО. И политика эта известна, Радий Фаритович настроил систему органов власти республики на тотальную поддержку СВО и наших военнослужащих».

Азат Бадранов привел конкретные примеры о том, что меры, принятые Радием Хабировым, эффективны и становятся примером для остальных регионов. Например, только Башкортостан организовал транспорт для своих отпускников, а это 2,5 тысячи километров в одну сторону. Гуманитарную помощь так или иначе возят все, но только наша республика делает это системно, вовлекая в эту работу все муниципалитеты. Поэтому Башкортостан — единственный регион России, главы муниципалитетов которого поголовно посетили и посещают зону СВО. 

«Помню, как-то созвонились с Радием Фаритовичем в декабре, - вспоминает Бадранов. - Он спрашивает: „Как там наши шаймуратовцы, что беспокоит? Какая помощь нужна?“ Мне тогда казалось, что решить проблему, которую хочу озвучить, невозможно в полевых условиях, но поскольку проблема есть, то решил сказать: „Несколько месяцев окопной жизни дают о себе знать, у ребят крошатся зубы, где-то пломбы повыпадали, где-то боль и опухло всё“. На что слышу ответ: „Послезавтра стоматологический модуль будет у тебя, всем окажут помощь. Встречай врачей, реши вопрос с размещением“. В итоге развернули целый госпиталь, Азамат Абдрахманов уже на следующий день привёз самых разных врачей из Красного Луча, где наши медики находились с гуманитарной миссией. О такой поддержке военнослужащих ходили легенды по всему нашему армейскому корпусу».

Азат Бадранов отметил, что поддержка семей не ограничивается мерами, утверждёнными в нормативных актах, официальными льготами. По факту военнослужащие и члены их семей могут обратиться по любому возникшему вопросу и этот вопрос будет максимально решаться. А если он попадёт в бюрократическую рутину, то достаточно обратиться в администрацию Главы РБ, чтобы коллег поправили в приоритетах. Он подчеркнул, что такая работа без личной энергии и личного контроля Главы республики невозможна.

«Эти и другие вопросы в военных подразделениях входят в понятие военно-политической работы. Координацией и решением этих вопросов мне предстояло сначала заниматься в батальоне им. Шаймуратова, а теперь выстраиваю её во всех подразделениях в зоне СВО, где служат добровольцы и мобилизованные из Республики Башкортостан. Вместе с тем шаймуратовцы стали для меня настоящей семьей, это братство, наверное, сопоставимо с дружбой, которую приобретают гимназисты в интернате-гимназии им. Рами Гарипова. Они навсегда останутся для меня самыми близкими из всех товарищей на фронте».

Первый вице-премьер поделился с читателями своего блога, что работа занимает всё время, выходных нет. Объезжать приходится всю линию фронта от Херсонской области до северо-западных точек ЛНР (Сватово-Кременная). Он успел побывать на всех горячих направлениях. Решать приходится самые разные задачи, в том числе связанные с командованием и штатом подразделений, обо всем, к сожалению, нельзя рассказать.

«Везде наши земляки служат достойно, — отметил Бадранов. — Разницы между мобилизованными и добровольцами нет. Все стоят на защите суверенитета Российской Федерации. Все готовы к выполнению любых боевых задач. И самое главное, у всех есть понимание, что СВО — это не противостояние с Украиной и украинским народом, а СВО — это противостояние с НАТО на территории Украины.

На каком бы направлении, в каком бы подразделении ни был, везде слышу примерно такой разговор: «О, Башкирия? У нас тут недавно ваших награждали «За отвагу» и «Мужиками» (т.е. орденом Мужества). Республика может и должна гордиться своими защитниками. 

После отпуска работы планируется ещё больше. Сейчас коммуникация и взаимодействие выстроены с подразделениями, где наших идёт счёт на сотни и тысячи. Осталось найти все подразделения, где наших десятки. Что касается самого отпуска, то планирую его провести в кругу самых близких. Ежедневно в доступе буду только для своих дочерей, трёхлетней Ямили и шестилетней Асель. Всем удачи!»

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