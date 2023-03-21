Депутат Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов вернулся из зоны СВО в Уфу

Депутат Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов вернулся домой из зоны специальной военной операции. С ним встретился спикер башкирского парламента Константин Толкачёв.

Булат Юмадилов поблагодарил коллег и неравнодушных жителей республики за гуманитарную помощь военнослужащим из Башкирии. Он отметил, что все присланные гумконвоем вещи распределены среди башкирских бойцов исходя из их потребностей.

«Спасибо за автомобиль и экипировку. Мы получили груз от депутатов Государственного Собрания накануне Дня защитника Отечества: автомобиль УАЗ, запчасти, комплекты воинского обмундирования, термобельё, медикаменты, продукты питания. Это было неожиданно и очень приятно. Хотел бы передать благодарность от всего батальона. Все вещи были распределены исходя из потребностей. Автомобиль также очень пригодился, постоянно используется и сейчас находится на передовой», — сказал Булат Юмадилов.

Константин Толкачёв отметил, что в Госсобрание поступила характеристика от командира подразделения «БАРС», в котором служит Булат Юмадилов. В письме говорится о представлении депутата к государственной награде. В документе отмечается, что Булат Юмадилов зарекомендовал себя как смелый и добросовестный, волевой и дисциплинированный воин, способный выполнять боевые задачи в условиях, непосредственно сопряженных с риском для жизни и здоровья.

«Неоднократно участвовал в боевых операциях в составе отряда, в боях проявил мужество и героизм. Постоянно работает над повышением своих профессиональных навыков, имеет ряд благодарностей от командования отряда „БАРС“. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом», — говорится в характеристике.

«Мы гордимся вами, вашим решением и тем, как мужественно вы проявили себя в ходе военной операции. Несмотря на наличие офицерского звания, вы служили в должности стрелка, на передовой позиции под Артёмовском, испытали все тяготы и лишения армейской службы в самой горячей точке», — сказал Булату Юмадилову Константин Толкачёв.

Он пригласил Булата Юмадилова выступить на ближайшем заседании парламента и ответить на вопросы депутатов.

Добавим, ранее сообщалось, что добровольцами и по частичной мобилизации в зону СВО отправились 33 парламентария. Среди них депутаты различных уровней — от советов сельских поселений до республиканского парламента.

Напомним, депутат Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов принял решение уйти добровольцем в зону проведения спецоперации в декабре прошлого года, сообщало информагентство «Башинформ».

«Мой отец в Великую Отечественную войну ушёл на фронт добровольцем. И я не могу сегодня оставаться безучастным. Это мой конституционный долг, он обязывает меня защищать Родину, отстаивать интересы своей страны. Я офицер запаса, старший лейтенант, и я должен быть на передовой», — сказал Булат Юмадилов на проводах.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что в отпуск домой вернулся первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов, который пять месяцев находится в зоне специальной военной операции.

Отметим, Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорит, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.

«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона.

Радий Хабиров подчёркивает, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.

«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.

Также добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.

«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.