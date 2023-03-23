Глава Росстандарта: Задача региональных ЦСМ - поддержание инфраструктуры качества

Росстандарту удалось сохранить систему своих подведомственных организаций, существовавшую еще в советское время. Это Научно-исследовательский институт метрологии и стандартизации и Государственные региональные центры стандартизации и метрологии, которых в стране 68. Их задача - это поддержание инфраструктуры качества. Что это означает? Контроль изделий с точки зрения безопасности, испытания, точность измерения, работы по стандартизации. Об этом в ходе посещения ЦСМ республики, отвечая на вопросы журналистов, заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Центр в Республике Башкортостан с прошлого года носит имя Амрана Миграновича Муратшина, который более 30 лет руководил центром, в полной мере отражает все составляющие работ по инфраструктуре качества. Создаются новые лаборатории, которые позволяют проверять качество продукции. В этом заинтересованы не только предприятия, в этом заинтересованы, в первую очередь, мы с вами. Точность измерения, метрологическое обеспечение эталонной базы, которая здесь есть, в рамках ЦСМ Башкортостана, тоже является одним из показателей. Ну, и работы, которые ведутся с предприятиями. Кстати, у нас коллектив центра очень активный, он один из самых молодых. Поэтому я надеюсь, что потребители Центра стандартизации и метрологии – предприятия, жители республики, а также органы власти – будут удовлетворены той работой, которую мы ведем на благо инфраструктуры качества», - отметил руководитель Росстандарта.