Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.91
+0.22
1+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 17:34

Глава Росстандарта: Задача региональных ЦСМ - поддержание инфраструктуры качества

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Росстандарту удалось сохранить систему своих подведомственных организаций, существовавшую еще в советское время. Это Научно-исследовательский институт метрологии и стандартизации и Государственные региональные центры стандартизации и метрологии, которых в стране 68. Их задача - это поддержание инфраструктуры качества. Что это означает? Контроль изделий с точки зрения безопасности, испытания, точность измерения, работы по стандартизации. Об этом в ходе посещения ЦСМ республики, отвечая на вопросы журналистов, заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. 

«Центр в Республике Башкортостан с прошлого года носит имя Амрана Миграновича Муратшина, который более 30 лет руководил центром, в полной мере отражает все составляющие работ по инфраструктуре качества. Создаются новые лаборатории, которые позволяют проверять качество продукции. В этом заинтересованы не только предприятия, в этом заинтересованы, в первую очередь, мы с вами. Точность измерения, метрологическое обеспечение эталонной базы, которая здесь есть, в рамках ЦСМ Башкортостана, тоже является одним из показателей. Ну, и работы, которые ведутся с предприятиями. Кстати, у нас коллектив центра очень активный, он один из самых молодых. Поэтому я надеюсь, что потребители Центра стандартизации и метрологии – предприятия, жители республики, а также органы власти – будут удовлетворены той работой, которую мы ведем на благо инфраструктуры качества», - отметил руководитель Росстандарта.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика