Поддержка бойцов СВО и ремонт проблемных дорог: Радий Хабиров провел совещание в Аскинском районе

Глава Башкортостана Радий Хабиров 25 марта в Аскинском районе провел семинар-совещание с участием членов правительства республики, руководителей городов и муниципалитетов. На повестке дня — вопросы инфраструктурного развития территорий, улучшения инвестиционного климата, реализации социальных программ, взаимодействия с жителями, а также помощи военнослужащим и их семьям.

Открывая работу семинара, руководитель республики поблагодарил глав муниципалитетов за активную работу по поддержке участников специальной военной операции.

«Каждому из вас, коллеги, говорю огромное спасибо за это. Вы выезжаете на Донбасс, встречаетесь с бойцами, навещаете семьи военнослужащих в своих районах, решаете большое количество вопросов. Сегодня это приоритетная задача для всей нашей управленческой команды. По решению Президента России Владимира Владимировича Путина в стране создают государственный фонд помощи семьям участников СВО. В течение месяца он начнет работать и в нашей республике. Важно адресно и эффективно доводить эти средства до нуждающихся», — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана добавил, что республика налаживает системное взаимодействие с подразделениями, где служат мобилизованные ребята. Жители городов и районов также оказывают существенную помощь в обеспечении бойцов всем необходимым.

«Военнослужащие тепло и с благодарностью отзываются об этой работе, — отметил Радий Хабиров. — Важно также, чтобы ветераны боевых действий участвовали в общественно-политической жизни республики, прививали ценности патриотизма и нравственности молодому поколению».

Руководитель региона обозначил задачи по обеспечению стабильного социально-экономического развития Башкортостана. В их числе — работа с инвесторами, строительство социальных объектов, модернизация транспортной сети муниципалитетов.

«В этому году стартует масштабная программа по ремонту „фонящих“ дорог, на которую мы направим 4 млрд рублей. Предлагаю продлить этот проект и на 2024 год с выделением не меньшей суммы. Приведём транспортную сеть республики в порядок, это очень важно для наших жителей», — подчеркнул Радий Хабиров.

В завершение выступления Глава Башкортостана призвал руководителей муниципалитетов лично общаться с жителями по наиболее волнующим вопросам, встречаться с ними в неформальной обстановке, разъяснять ключевые принципы и планы работы.

Участники семинара обсудили механизмы совершенствования межведомственного взаимодействия, эффективного финансирования приоритетных проектов, задачи по модернизации коммунальной инфраструктуры и развитию жилищного строительства, повышению туристической привлекательности территорий.