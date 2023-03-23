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Сегодня, 20:30

В Башкирии создают промышленный кластер станкостроения

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Радий Хабиров сегодня во время посещения центра стандартизации, метрологии и испытаний рассказал, что республика вместе с Росстандартом прорабатывает вопрос технического комитета по стандартизации в области станкостроения.

«У нас есть важная задача, которую с Антоном Павловичем (Шалаевым – руководитель Росстандарта) мы вместе реализуем. Это задача по созданию кластера станкостроения в Башкортостане. А станкостроение без создания технического комитета по стандартизации в области станкостроения невозможно. С нашей стороны есть определённое количество предприятий с определёнными компетенциями, производящих серийные станки. С другой стороны, есть желание Центра стандартизации, комитета по стандартизации. Мы пытаемся объединить наши усилия. Пока у нас всё получается. Надеюсь, что это будет способствовать повышению эффективности наших усилий по созданию центра по производству станков в Республике Башкортостан», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Ранее в минпромэнерго республики поясняли, что в состав промышленного станкостроительного кластера Башкирии могут войти пять организаций — четыре производственные компании и одно профильное учебное заведение. Среди потенциальных участников группы — стерлитамакское НПО «Станкостроение», Белебеевский завод «Автонормаль», ООО «М-РОБО», Группа компаний «ЕСМ-Станкомонтаж» и Стерлитамакский политехнический колледж.

Кроме того, рассматривается возможность участия в кластере станкоинструментального холдинга госкорпорации Ростех.

Сегодня в Уфе также показали возможности испытательной лаборатории продукции легкой промышленности, о чем сообщал «Башинформ».

Автор:Азат Гиззатуллин
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