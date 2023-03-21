Радий Хабиров выступил на окружном совещании по вопросам информационной политики

21 марта в Ульяновске Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на окружном совещании по вопросам информационной безопасности общества и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Его провёл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает пресс-служба Главы республики.

В обсуждении приняли участие полномочный представитель Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов ПФО.

На повестке дня – противодействие внешнему деструктивному информационному и идеологическому воздействию на российское общество, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей, а также укрепление суверенитета России в информационном пространстве.

– Актуальность вопроса очевидна для ПФО и для всей страны. Сегодня в нашем обществе происходят серьёзные социальные, политические и коммуникационные преобразования, которые вызваны геополитической напряженностью, проведением специальной военной операции и растущим влиянием интернета, – отметил Игорь Комаров.

Участники совещания рассмотрели меры по пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, распространению заведомо ложной информации. Обсудили повышение правовой грамотности жителей.

Глава Башкортостана в своём выступлении доложил о механизмах взаимодействия с жителями, выстраивании обратной связи населения с министерствами и ведомствами, борьбе с недостоверной информацией.

По итогам совещания руководитель региона в беседе с журналистами рассказал о принципах открытости и прозрачности работы, выстраивания диалога по наиболее волнующим жителей вопросам.