Радий Хабиров выступил на окружном совещании по вопросам информационной политики

21 марта в Ульяновске Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на окружном совещании по вопросам информационной безопасности общества и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Его провёл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает пресс-служба Главы республики.
В обсуждении приняли участие полномочный представитель Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов ПФО.
На повестке дня – противодействие внешнему деструктивному информационному и идеологическому воздействию на российское общество, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей, а также укрепление суверенитета России в информационном пространстве.
– Актуальность вопроса очевидна для ПФО и для всей страны. Сегодня в нашем обществе происходят серьёзные социальные, политические и коммуникационные преобразования, которые вызваны геополитической напряженностью, проведением специальной военной операции и растущим влиянием интернета, – отметил Игорь Комаров.
Участники совещания рассмотрели меры по пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, распространению заведомо ложной информации. Обсудили повышение правовой грамотности жителей.
Глава Башкортостана в своём выступлении доложил о механизмах взаимодействия с жителями, выстраивании обратной связи населения с министерствами и ведомствами, борьбе с недостоверной информацией.
По итогам совещания руководитель региона в беседе с журналистами рассказал о принципах открытости и прозрачности работы, выстраивания диалога по наиболее волнующим жителей вопросам.
– В информационном поле идёт серьёзная информационная борьба за умы и сердца молодёжи. В этой работе есть своя стратегия и тактика, свои хитрости. Мы обменялись с другими регионами накопленным опытом по противодействию распространению недостоверной информации и фейков, – отметил Радий Хабиров. – При этом нужно уметь и творчески доносить достоверные сведения до наших жителей. Мы стараемся слышать их мнение и волнующие вопросы, разъяснять нашу работу. Важно обеспечить для них возможность получать всегда проверенную и актуальную информацию.