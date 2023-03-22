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Вчера, 17:40

Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров прокомментировал приговор украинского суда

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Зариф Байгускаров прокомментировал «Башинформу» решение украинского суда в отношении него и коллег-депутатов. Как ранее сообщал «Башинформ», им заочно вынесли «приговор» за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

«О «приговоре» я узнал сегодня утром. Мало того, что это заведомо незаконное решение, давайте посмотрим, кто его вынес –  люди, которые сами по локоть в крови. Если они считают, что осудили людей, виновных в преступлении, то как они смотрят на то, что на Украине был совершен государственный переворот, на протяжении 8 лет шли бомбежки Донбасса, в результате которых погибли тысячи мирных граждан? Почему не осуждают тех, кто виновен в этом? Считаю, что сами судьи, прокуроры, допустившие такое, должны понести наказание. Я и мои коллеги будем добиваться этого. Обращение к президенту России, которое нам ставят в вину, было совершенно правильным, так мы положили конец страданиям мирных людей. Одним словом, решение украинского суда считаю нелепым», - рассказал «Башинформу» Зариф Байгускаров.

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