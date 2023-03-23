Программу Х Форума регионов России и Беларуси обсудили в Совете Федерации

В Москве в здании верхней палаты российского парламента состоялось совместное заседание российского и белорусского организационных комитетов по подготовке к проведению Х Форума регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе 26–28 июня текущего года. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе правительства респбулики.

В феврале представители организационного комитета приезжали в Уфу, чтобы осмотреть площадки проведения мероприятий, гостиницы, экскурсионные маршруты, обсудить проект программы форума. Нынешнее заседание прошло в расширенном формате — в нем приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Бельский, председатель правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, члены Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Беларуси, представители федеральных органов исполнительной власти и многие другие. Участники встречи обсудили деловую, культурную и экскурсионную программы, площадки и порядок проведения мероприятий, организационные вопросы.

Юрий Воробьев ознакомил присутствующих с проектом программы форума.

— Основные мероприятия начнутся 27 июня. В этот день будут работать выставки, состоятся секционные заседания, мероприятия по линии молодежных парламентов и Торгово-промышленной палаты, культурные события. На 28 июня запланирована встреча председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с главами регионов, а также пленарное заседание. В рамках форума пройдут и другие мероприятия. Уже второй раз наши ребята примут участие в патриотическом проекте «Поезд памяти». 27 июня в 12 часов поезд прибудет в Уфу. Планируется встреча с ними наших председателей, — прокомментировал Юрий Воробьев.

Основной площадкой форума определен конгресс-холл «Торатау». Об этом рассказал на заседании премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

— На базе конгресс-холла «Торатау» успешно проведено более 300 международных и федеральных мероприятий. Здесь пройдут ключевые деловые мероприятия Х Форума регионов России и Беларуси, в том числе пленарное заседание. Рядом, на площади имени Салавата Юлаева, возведем современную национальную юрту площадью 350 кв.м, в которой состоится встреча Валентины Ивановны Матвиенко и Натальи Ивановны Кочановой с руководителями органов государственной власти регионов. Также рядом разместится «губернаторская» деревня — 11 юрт, в которых главы регионов России и Беларуси смогут проводить встречи, — сказал Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что мероприятия деловой программы пройдут и на других площадках Уфы: в Уфимском университете науки и технологий, Башкирском государственном аграрном университете, Государственном собрании — Курултае Башкортостана, колонном зале министерства сельского хозяйства, индустриальном парке «Уфимский», Йэшлек-хаусе и в других местах. Андрей Назаров предложил расширить количество секций, отметив, что инфраструктурно Уфа к этому готова.

В рамках форума запланирован также комплекс выставочных мероприятий.

— В конгресс-холле будет организована выставка, посвященная юбилею форума и результатам сотрудничества за 10 лет. На прилегающей территории расположится выставка достижений народного хозяйства регионов и предприятий России и Беларуси, — рассказал премьер-министр.

В рамках образовательных проектов и мероприятий форума планируются профильные смены в лагере «Союзный» для детей из регионов России и Беларуси, фестиваль школьного спорта «Россия — Беларусь», Форум молодежи.

— Ежегодный Белорусско-Российский молодежный форум проводится с 2013 года. Место его проведения в этом году пока не определено. Предлагаем провести его в Уфе. Совместно с Росмолодежью мы уже прорабатываем организационные вопросы и программу, — добавил Андрей Назаров.

Премьер-министр предложил также организовать Молодежный день форума в конгресс-холле 24 июня, перед стартом деловой программы. В его рамках планируется провести слёт представителей студенческих отрядов.

Андрей Назаров коснулся проекта культурной программы форума.

— Одна из центральных улиц Уфы (улица Ленина) на четыре дня станет масштабным фестивальным и выставочным пространством. Здесь состоится фестиваль этнических культур «Улица Дружбы», в котором примут участие творческие делегации регионов России и Беларуси с соответствующим оформлением «народных подворий». В первый день форума, 26 июня, состоится «Симфоническая ночь». На следующий день, 27 июня, предлагаем в парке «Ватан» провести «Славянский базар в Сердце Евразии». На 28 июня на той же площадке запланировано зрелищное мероприятие «Этно-ночь», — сказал премьер-министр.

Председатель правительства Башкортостана рассказал также о предстоящих 28–30 апреля Днях Республики Беларусь в Башкортостане. В рамках события состоится международный арт-пленэр «Башкортостан глазами друзей» — работы художников будут представлены в музее им. Нестерова в Уфе. Кроме того, сейчас с ведущими производителями Беларуси и России ведется работа по организации Российско-белорусского показа мод.

— Для участников Х Форума регионов России и Беларуси подготовлена экскурсионная программа. Планируются гастрономические туры «Знакомство с белорусской кухней» и обзорная автобусная экскурсия по Уфе, которую завершит ужин в стиле национальной башкирской кухни. Также состоится гастрофестиваль, — отметил Андрей Назаров.

В завершение премьер-министр сообщил, что республика уже начала информационное продвижение события. 18 марта в Уфе состоялся студенческий флэшмоб, посвященный началу отсчета 100 дней до форума.

Дополнительно о ходе подготовки к форуму рассказал первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Министр отметил, что уже разработан официальный сайт события. Он удобен для сбора данных об участниках деловой программы, экспонентах и других активностях и позволяет сопровождать участника и экспонента с момента регистрация до окончания форума. Кроме того, активно ведется работа по организации выставочных мероприятий — разработана концепция выставочных зон, сформирована база потенциальных участников, подготовлен информационный буклет и проект пригласительных писем.

Первый заместитель премьер-министра доложил также об организации питания, транспортном обслуживании, размещении участников форума, медицинском обслуживании, обеспечении безопасности и других организационных вопросах, а также дал подробную информацию о мероприятиях культурной и экскурсионной программы.

Завершая заседание, Юрий Воробьев поблагодарил делегацию правительства Башкортостана за проделанную работу и отметил, что республика открывает огромные возможности для успешного проведения этого очень важного мероприятия. Чтобы окончательно утвердить все организационные вопросы и убедиться в готовности форума, участники встречи договорились провести еще одно заседание оргкомитетов. Оно состоится 29–30 мая текущего года в Уфе.