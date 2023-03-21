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Сегодня, 10:56

В Башкирии запустили два новых производства по выпуску сельхозтехники

социальные сети Радия Хабирова
Фото:социальные сети Радия Хабирова

Сегодня в Уфе в рамках 33-й международной выставки «АгроКомплекс» запустили два производства сельхозтехники.

На базе компании «Матрикс Универсал», предприятия по обслуживанию, ремонту и модернизации сельхозтехники, организовали крупноузловую сборку гусеничных тракторов «Фермер РБ». Их будут выпускать из машинокомплектов трактора «Беларус-2103» производства Мозырского машиностроительного завода, входящего в структуру Минского тракторного завода.

«Такая техника очень востребована у наших аграриев, она позволяет работать на полях, минимально воздействуя на почву. Сегодня в регионе нет альтернативных поставок гусеничных тракторов этого класса. Рассчитываем на выпуск 100 таких машин в год.  Это – один из примеров нашей совместной работы с белорусскими коллегами. Шаг за шагом мы продолжаем выстраивать прочные, деловые отношения с партнерами, и это дает хорошие плоды. Напомню, что летом на территории индустриального парка «Уфимский» мы планируем открыть совместное с белорусским «Амкодором» производство техники для послеуборочной обработки зерна», - написал Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

В Стерлитамакском районе сегодня начал работу новый цех компании «БашАгроМаш» – по окончательной сборке косилок «Чулпан-100». Сельхозмашины полностью сконструировали в Башкортостане. А двигатели для них делают на Минском моторном заводе.

«Эти косилки хорошо известны российским аграриям, не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Важно, что они аккредитованы на участие в льготных программах по линии Минпромторга России и Росагролизинга», - пояснил Радий Хабиров.

В этом году в выставке «Агрокомплекс» принимают участие 340 экспонентов из 37 регионов России, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции, Республика Беларусь представлена коллективной экспозицией Гродненской области.

Автор:Азат Гиззатуллин
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