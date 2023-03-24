Радий Хабиров в Аскинском районе встретился с родителями погибших участников СВО

Сегодня в селе Аскино Аскинского района Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с родителями погибших участников СВО Рената Джангалиева, Ильнура Габтрахманова, Ильгиза Фатхисламова, Даута Гильмиярова и Рустама Гиндуллина.

Он выразил искренние слова соболезнования, отметив, что республика будет помнить о своих героях и заботиться об их родителях и семьях.

«Спасибо вам за ваших детей, они для нас настоящие герои, до конца выполнили свой долг, вы ими можете гордиться. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. В республике мы приняли для себя решение, что родителям наших погибших ребят мы будем предлагать пройти курс реабилитации и лечения в Республиканском кардиоцентре. Многие уже родители воспользовались этим. Каждая семья у нас находится под моим вниманием, в моей администрации ими занимается целое управление. И конечно забота о них – это прямая обязанность глав администраций районов и городов. Они также должны принять меры по увековечению их памяти. Вы знаете, что по решению президента России создается фонд помощи семьям участников СВО и семьям погибших. В течение месяца он начнет работать, в том числе и в нашей республике. За каждой семьей будет закреплен социальный работник», - сказал Радий Хабиров.

Глава республики передал родителям сержанта Рустама Гиндуллина орден генерала Шаймуратова за героизм и мужество во время исполнения воинского долга.

«Если бы я мог, конечно, посетил бы каждую семью. Наверное, большинство семей я сам лично смогу поблагодарить. Когда Глава республики приезжает к родителям парней погибших и говорит, что они герои, что они выполнили свой долг, это действительно подтверждает - их дети погибли не зря. Очень важно, конечно, я и глав муниципалитетов на это ориентирую. Там и выплаты есть, и прочее есть, но самое важное – это теплое слово сказать. Доброе, теплое слово. Вот это порой имеет большее значение. Поэтому, безусловно, я буду встречаться. Много вопросов возникают, которые мы будем решать. Я ведь не зря сказал, что детей наших погибших героев будем поднимать всем миром, всей нашей республикой. Это важно», - отметил Радий Хабиров.