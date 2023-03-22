Радий Хабиров и замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин осмотрели выставку «Агрокомплекс»

Сегодня, 22 марта, в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с заместителем министра сельского хозяйства России Андреем Разиным посетил 33-ю международную выставку «Агрокомплекс», которая открылась накануне в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо.

В этом году в выставке принимают участие 340 экспонентов из 37 регионов России, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи. Республика Беларусь представлена коллективной экспозицией Гродненской области.

33-я международная выставка «Агрокомплекс» размещена на площади 17 600 кв. м. Это самая большая экспозиция в Башкортостане за всю выставочную историю. На открытой площади перед ВДНХ-Экспо на площади 9 тыс. кв. м представлено более 180 единиц сельхозтехники — современных тракторов, комбайнов, крупногабаритного оборудования.

Радий Хабиров и Андрей Разин осмотрели трактора «Кировец» комплектации «Премиум», предназначенные для основной и предпосевной обработки почвы, они эффективно работают с сеялками и посевными комплексами для посева как пропашных, так и непропашных культур.

На базе компании «Матрикс Универсал», предприятия по обслуживанию, ремонту и модернизации сельхозтехники, организована крупноузловая сборка гусеничных тракторов «Фермер РБ». Их будут выпускать из машинокомплектов трактора «Беларус-2103» производства Мозырского машиностроительного завода, входящего в структуру Минского тракторного завода. Старт работе предприятия был дан накануне во время открытия выставки. По словам руководства компании, такая техника очень востребована у аграриев, она позволяет работать на полях, минимально воздействуя на почву. Сегодня в регионе нет альтернативных поставок гусеничных тракторов этого класса. В год планируется выпускать 100 таких машин. И это один из примеров совместной работы республики с белорусскими коллегами.



Летом на территории индустриального парка «Уфимский» планируется открытие совместного с белорусским «Амкодором» производства техники для послеуборочной обработки зерна. Во время осмотра образцов зерноочистительно-сушильных комплексов, которые будут выпускаться на новом предприятии, Глава республики рассказал заместителю министра сельского хозяйства, что в год планируется выпускать порядка 40 зерносушильных комплексов. 90 процентов оборудования на заводе - российского и белорусского производства.

Еще один пример сотрудничества Башкортостана с Республикой Беларусь - сборочное производство зерноуборочных комбайнов белорусского холдинга «Гомсельмаш» на башкирском предприятии «Агросила». Радий Хабиров и Андрей Разин ознакомились с новыми образцами кормоуборочной техники. Напомним, в прошлом году в рамках выставки «Агрокомплекс 2022» было подписано соглашение между «Гомсельмашем» и министерством сельского хозяйства Башкортостана на поставку 90 зерно- и кормоуборочных комбайнов.

Новые, более современные модификации комбайнов в этом году представила компания «Ростсельмаш», а китайско-белорусское совместное предприятие презентовало гостям выставки агродрон — комплекс для внесения средств защиты растений по технологии ультрамалообъемного опрыскивания. По словам представителей предприятия, работа агродрона не имеет ограничений, связанных с экологией и приближенностью населенных пунктов. Один агродрон покрывает 7 гектаров за час. За одну смену такое устройство может обработать 70 гектаров посевов.

«На „Агрокомплексе“ представлено много российской сельхозтехники. Появляется и наша, башкирская — сегодня мы выставляем здесь некоторые агрегаты и узлы. Это в том числе результат нашей работы с инвесторами. А главное — залог того, что, несмотря на санкции, попытки некоторых западных коллег притеснить нас, наше сельское хозяйство и дальше будет успешным.

Здесь очень много предприятий, которые „прошли“ через наши „Инвестиционные часы“. На таких выставках мы воочию видим результаты нашей инвестиционной деятельности. Вся инвестиционная деятельность должна завершаться конкретным продуктом. И вот они [сельскохозяйственные машины] здесь стоят», — отметил Радий Хабиров.

По словам заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина, на выставке в Уфе по сравнению с прошлым годом увеличилось представительство российской техники, шире стала и номенклатура.

«Это очень отрадно. Видим хороший, боевой настрой. С Главой республики говорили, что очень приятно, что российские и башкирские предприятия не стоят „на обочине“, „не ждут у моря погоды“, а быстро-быстро переориентировались для работы в новых условиях, открыли для себя новые ниши на рынке, новые возможности. На примере кормозаготовочной, кормоуборочной техники мы видим хороший опыт локализации здесь в Башкортостане. Ряд современных технологий разрабатывается здесь», — отметил Андрей Разин.

Глава Башкортостана и Андрей Разин также пообщались с руководителями предприятий, производящих минеральные удобрения и средства защиты растений, в том числе и Мелеузовского завода минудобрений.

На выставке «Агропродукты» представлена экспозиция от 45 сельскохозяйственных кооперативов и 42 производителей. В частности, свою продукцию привезли из Республики Беларусь компании — производители мясной и молочной продукции.

Во время общения с руководителями сельхозпредприятий, фермерами и кооператорами Радий Хабиров отметил, что одним из важных направлений является модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности. По словам заместителя премьер-министра правительства - министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, в рамках реализации Концепции развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2021–2026 годы в прошлом году возобновили грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) по программе доходогенерирующих проектов. В 2022 году на эти цели выделили из региональной казны 100 млн рублей. Максимальную сумму поддержки для одного проекта увеличили с 3 млн до 14 млн рублей. Ильшат Фазрахманов отметил, что реализация доходогенерирующих проектов в данной сфере способствует развитию малого бизнеса, повышению занятости сельского населения, росту объемов товарного производства и обеспечению сбыта сельхозпродукции, производимой населением».

«Важно, что агропромышленный комплекс во многом развивается при поддержке федерального центра. Башкортостан активно принимает участие в федеральных программах — большой объем средств поступает на посевную, минеральные удобрения, субсидии на покупку техники. Это здорово помогает нашему сельскому хозяйству. Благодарю минсельхоз России за актуальные программы. К федеральным деньгам мы добавляем и свои денежные средства. И немалые, надо сказать. Поэтому всё это вместе позволяет обеспечить технологическое развитие сельского хозяйства», — подытожил Глава Башкортостана.