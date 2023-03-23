Стартовал обратный отсчет до X Форума регионов России и Беларуси

На совместном заседании российского и белорусского организационных комитетов по подготовке и проведению Х Форума регионов России и Беларуси запустили обратный отсчет до форума, который пройдет в столице Башкортостана с 26 по 28 июня. Счет времени будет вести символическая стела, установленная на площади Салавата Юлаева.

- Республика Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнеров Республики Башкортостан. Мы активно развиваем сотрудничество с Беларусью, в нашем регионе реализуются крупные инвестиционные проекты белорусских предприятий. Помимо этого, у Башкортостана богатый опыт проведения крупных международных конгрессных мероприятий. Все эти факторы предопределили выбор нашей республики местом проведения Х Форума регионов России и Беларуси, - прокомментировал премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

В честь предстоящего события в парке «Ватан» города Уфы 18 марта прошел масштабный флешмоб с участием 700 человек. В ходе масштабной акции участники выстроились в виде записи наименования форума, в титульные символы братских государств, а также записали обращение с приглашением на форум.

X Форум регионов России и Беларуси будет посвящен обсуждению роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Главной темой предстоящего мероприятия станет подведение итогов десятилетнего сотрудничества двух государств.

Форум регионов России и Беларуси проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси для содействия расширению контактов между регионами, бизнесом и организациями двух стран. В 2022 году форум прошел в городе Гродно, Республика Беларусь.

Ранее форум проходил в России в Сочи (2015), Москве (2017) и Санкт-Петербурге (2019). Из-за коронавирусных ограничений в 2021 году форум прошел в формате видеоконференции.

Традиционно программа Х Форума России и Беларуси будет содержать деловую и культурную части. С марта по июнь 2023 года в Уфе пройдет целый ряд мероприятий.

На одной площадке пройдут фестиваль школьного спорта, Форум молодежи России и Беларуси, Форум городов-побратимов России и Беларуси, а также выставка достижений народного хозяйства.

Культурная программа будет представлена фестивалем «Славянский базар в Сердце Евразии», объединяющим два музыкальных проекта России и Беларуси, фестивалем этнических культур «Юрта дружбы», включающим гастрономический фестиваль, народные подворья, выставки и мастер-классы декоративно-прикладного искусства, пленэр-туром российских и белорусских художников по Республике Башкортостан. В ходе форума также планируется организовать выставку «История Форума регионов России и Беларуси», которая объединит десятилетнее сотрудничество двух стран.