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Вчера, 18:08

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года Башкортостана» стал учитель математики Артем Баянов

24 марта в конгресс-холле «Торатау» прошла торжественная церемония закрытия профессиональных конкурсов педагогического мастерства: межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы — 2023», «Учитель года Башкортостана», а также республиканского конкурса «Учитель дистанционного образования».

Как сообщает «Башинформ», в межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы» принял участие 61 педагог из Республики Башкортостан, Курганской, Челябинской, Оренбургской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана» и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года» принимали участие более 150 учителей республики (учителя начальных классов, иностранных языков, истории и обществознания, русского языка и литературы, физической культуры, химии и биологии, математики, физики).

Конкурс «Учитель дистанционного образования», который только в 2021 году приобрел статус республиканского, собрал в этом году 44 педагога, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В этом году более 100 человек вошли в составы жюри всех конкурсов.

По итогам всех конкурсных испытаний победителем конкурса «Учитель года Башкортостана» объявлен Баянов Артем Равилевич, учитель математики гимназии № 39 имени А. Ш. Файзуллина г. Уфы.

Абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» будет представлять республику во всероссийском конкурсе «Учитель года России» осенью 2023 года в  Областной гимназии имени Е. М. Примакова (деревня Раздоры, г. Одинцово Московской области).

4 учителя признаны лауреатами конкурса «Учитель года Башкортостана»:

  • Бажина Оксана Викторовна, учитель начальных классов гимназии №121 г. Уфы
  • Доронина Ольга Васильевна, учитель музыки школы № 6 имени М.А. Киняшова г. Благовещенска
  • Здорова Татьяна Николаевна, учитель математики Краснохолмской школы № 2 Калтасинского района
  • Цедилкина Инна Валерьевна, учитель истории школы № 16 г. Нефтекамска.

Победителем конкурса «Учитель года русского языка и литературы» стал Сагитов Эмиль Ришатович, учитель русского языка и литературы школы № 45 с углублённым изучением отдельных предметов г. Уфы.

4 учителя признаны лауреатами конкурса «Учитель года русского языка и литературы»

  • Акатьева Наталия Михайловна, учитель русского языка и школы № 4 им. А. Я. Першина г. Благовещенска
  • Веселухина Майя Александровна, учитель русского языка и литературы гимназии № 82 г. Уфы
  • Ишкуватова Зульфира Гафуровна, учитель русского языка и литературы школы № 1 с. Мраково Кугарчинского района
  • Хафизова Гульназ Радифовна, учитель русского языка и литературы школы № 7 г. Туймазы Туймазинского района

Победитель конкурса «Учитель года татарского языка и литературы» — Мансурова Зульфия Ямиловна, учитель татарского языка и литературы Каранской школы Буздякского района.

4 учителя признаны лауреатами конкурса «Учитель года татарского языка и литературы»:

  • Закирзянова Эльза Габделькавиевна, учитель татарского языка и литературы Явгильдинской школы Караидельского района
  • Махиянова Айгуль Расимовна, учитель татарского языка и литературы школы № 1 им. Абдуллина с. Киргиз-Мияки Миякинского района
  • Шафикова Алия Ринатовна, учитель татарского языка и литературы школы № 2 г. Нефтекамска
  • Якупова Зульфия Фанисовна,  учитель татарского языка и литературы школы № 1 им. Героя Советского Союза В.Д. Паширова с. Кушнаренково.

Победитель конкурса «Учитель дистанционного образования» — Залилова Сажида Равильевна, учитель начальных классов Бакалинской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

4 учителя признаны лауреатами конкурса «Учитель дистанционного образования»

  • Аккужина Зульфия Рауфовна, учитель башкирского языка и литературы Учалинской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
  • Аллаярова Рушания Рафиловна, учитель английского языка «Гимназии № 1» города Нефтекамска
  • Залялетдинова Элина Дамировна, учитель изобразительного искусства и технологии Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов
  • Шеховцева Марина Алексеевна, учитель начальных классов Уфимской коррекционной школы № 59 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Победителем конкурса «Молодой учитель года» стал Швалёв Валерий Викторович, учитель истории школы им. Героя Советского Союза Михляева с. Дуван Дуванского района.

4 учителя признаны лауреатами конкурса «Молодой учитель года»:

  • Караваева Наталья Аркадьевна, учитель начальных классов школы № 5 г. Благовещенска.
  • Кравченко Аделина Марсовна, учитель начальных классов школы № 10 г. Стерлитамака.
  • Курбанова Валерия Вугаровна, учитель химии и биологии школы имени генерал-лейтенанта полиции Артура Фарвазовича Ахметханова с. Турналы Салаватского района.
  • Худайбердина Арина Ильдаровна, учитель биологии и химии школы № 7 г. Салавата.

Абсолютным победителем межрегионального конкурса учителей башкирского языка и литературы стала учитель башкирского языка и литературы МОАУ «Башкирская гимназия» г. Нефтекамска Гайсина Гузель Сагитовна.

Гузель Сагитовне 42 года, она в 2002 году окончила факультет башкирской филологии Стерлитамакского государственного педагогического института (ныне Стерлитамакский филиал УУНиТ), стаж работы — 20 лет, в гимназии работает 15 лет. Является заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим родные языки, а также руководителем городского методического объединения учителей башкирского языка и литературы г. Нефтекамска. Гузель Гайсина в межрегиональном конкурсе участвует во второй раз, в 2013 году была отмечена в номинации «За высокое педагогическое мастерство».

4 учителя признаны лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы — 2023»:

  •  Тагирова Зульфира Равиловна, учитель башкирского языка и литературы средней общеобразовательной школы д. Юмагужино Зилаирского района,
  • Сирбаева Язгуль Айратовна, учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Уфы,
  • Абубакирова Юлия Рифкатовна, учитель башкирского языка и литературы Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 „СМАРТ“,
  • Баймуратова Зифа Нуретдиновна, учитель башкирского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 5 г. Благовещенска.
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