Абсолютным победителем конкурса «Учитель года Башкортостана» стал учитель математики Артем Баянов

24 марта в конгресс-холле «Торатау» прошла торжественная церемония закрытия профессиональных конкурсов педагогического мастерства: межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы — 2023», «Учитель года Башкортостана», а также республиканского конкурса «Учитель дистанционного образования».
Как сообщает «Башинформ», в межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы» принял участие 61 педагог из Республики Башкортостан, Курганской, Челябинской, Оренбургской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
В республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана» и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года» принимали участие более 150 учителей республики (учителя начальных классов, иностранных языков, истории и обществознания, русского языка и литературы, физической культуры, химии и биологии, математики, физики).
Конкурс «Учитель дистанционного образования», который только в 2021 году приобрел статус республиканского, собрал в этом году 44 педагога, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В этом году более 100 человек вошли в составы жюри всех конкурсов.
По итогам всех конкурсных испытаний победителем конкурса «Учитель года Башкортостана» объявлен Баянов Артем Равилевич, учитель математики гимназии № 39 имени А. Ш. Файзуллина г. Уфы.
Абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» будет представлять республику во всероссийском конкурсе «Учитель года России» осенью 2023 года в Областной гимназии имени Е. М. Примакова (деревня Раздоры, г. Одинцово Московской области).
4 учителя признаны лауреатами конкурса «Учитель года Башкортостана»:
Победителем конкурса «Учитель года русского языка и литературы» стал Сагитов Эмиль Ришатович, учитель русского языка и литературы школы № 45 с углублённым изучением отдельных предметов г. Уфы.
4 учителя признаны лауреатами конкурса «Учитель года русского языка и литературы»
Победитель конкурса «Учитель года татарского языка и литературы» — Мансурова Зульфия Ямиловна, учитель татарского языка и литературы Каранской школы Буздякского района.
4 учителя признаны лауреатами конкурса «Учитель года татарского языка и литературы»:
Победитель конкурса «Учитель дистанционного образования» — Залилова Сажида Равильевна, учитель начальных классов Бакалинской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4 учителя признаны лауреатами конкурса «Учитель дистанционного образования»
Победителем конкурса «Молодой учитель года» стал Швалёв Валерий Викторович, учитель истории школы им. Героя Советского Союза Михляева с. Дуван Дуванского района.
4 учителя признаны лауреатами конкурса «Молодой учитель года»:
Абсолютным победителем межрегионального конкурса учителей башкирского языка и литературы стала учитель башкирского языка и литературы МОАУ «Башкирская гимназия» г. Нефтекамска Гайсина Гузель Сагитовна.
Гузель Сагитовне 42 года, она в 2002 году окончила факультет башкирской филологии Стерлитамакского государственного педагогического института (ныне Стерлитамакский филиал УУНиТ), стаж работы — 20 лет, в гимназии работает 15 лет. Является заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим родные языки, а также руководителем городского методического объединения учителей башкирского языка и литературы г. Нефтекамска. Гузель Гайсина в межрегиональном конкурсе участвует во второй раз, в 2013 году была отмечена в номинации «За высокое педагогическое мастерство».
4 учителя признаны лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы — 2023»: