В Башкирии нашли место для зубров, СНТ получат по полмиллиона, а олимпийцы - стипендии. Важное

Радий Хабиров поручил разобраться с депутатом и нашел место белорусским зубрам; почему наш Джефф Монсон отказывается от гражданства США; как в Башкирии почтили память воинов-интернационалистов и что отправили в канун праздника бойцам СВО. Все важные новости минувшей недели «Башинформ» собрал в одном материале.
В Башкирии 10 лучших садоводческих товариществ получат гранты по 500 тысяч рублей. Для этого они должны победить в конкурсе «Лучшее садовое товарищество». А в СНТ, которые по масштабам приблизились к населённым пунктам, могут установить фельдшерско-акушерские пункты. Об этом и многом другом Радий Хабиров сообщил 17 февраля на втором форуме «SMART-садовод» в Уфе. В республике садоводством занимаются около 500 тысяч жителей и 1,5 тыс. садовых товариществ. В прошлом году на поддержку садоводов из бюджета выделили более 116 млн рублей. На них отремонтировали дороги к 79 СНТ, оборудовали электросчетчиками 17 товариществ на 2500 домовладений. В этом году объём поддержки садоводов увеличили более чем в два раза – до 250 млн рублей. Эти деньги пойдут на дороги, оснащение садовых участков выносными электросчетчиками, а также компенсации затрат на кадастровые работы в границах СНТ. По поручению Главы в регионе организовано 305 торговых площадок для садоводов, чтобы они могли реализовать свою продукцию.
«Принимаемые меры действительно работают. Несмотря на все сложности, мы продолжим системную поддержку садовых товариществ и решать десятилетиями копившиеся проблемы», - резюмировал Радий Хабиров.
16 февраля Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Согласно ему «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке». Список словарей и справочников, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве госязыка, определит правительственная комиссия. В списке сфер, где будут установлены особенности использования русского языка и иностранных слов - образование, СМИ, реклама, узнал «Башинформ».
Вечером 17 февраля в республику вернулись башкирские спасатели, помогавшие в ликвидации последствий землетрясения в Турции. В Уфе на Советской площади их встретил Радий Хабиров. «Благодарю всех вас за работу! У вас была тяжёлая миссия, и вы с честью с ней справились. Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей», – подчеркнул он.
Как выяснил Башинформ, спасти двоих пострадавших помогла единственная в Башкирии «официальная» собака-спасатель по кличке Торин. «Всему народу Башкирии большое спасибо от Турции, мы этого никогда не забудем», - поблагодарили представители этой страны. Ранее жители Стамбула аплодисментами встречали спасателей-добровольцев из Башкирии. Видео об этом разместил в своем телеграм-канале Радий Хабиров.
Башкирия одной из первых российских регионов направила спасателей-добровольцев на помощь в ликвидации последствий катастрофы, а также 25 тонн гуманитарной помощи. Мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его жертвами стали более 40 тысяч человек.
Знаменитый боец смешанных единоборств и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон запустил процедуру отказа от гражданства США, поскольку не хочет иметь ничего общего с этой страной. «Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», - пояснил Монсон СМИ. Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году. После завершения спортивной карьеры перебрался в Уфу, чтобы развивать здесь джиу-джитсу и грэпплинг. В 2022-м в роддоме Уфы у спортсмена родилась дочь.
Белорусских зубров, которых привезут в Башкирию для искусственного переселения, разместят на территории природного парка «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе. Об этом 15 февраля сообщил Радий Хабиров на совещании с главами сельских поселений южной части республики в Кугарчинском районе. Уже в мае туда переселят 20 зубров. Об этом договорились во время визита башкирской делегации в Беларусь в январе. 17 февраля эта тема обсуждалась и на заседании Минприроды в Москве, узнал Башинформ.
«Этот проект повысит туристическую привлекательность республики», — сказал на совещании с главами Радий Хабиров и отметил, что «важно учесть мнение местных жителей по этому вопросу».
Также на совещании Радий Хабиров поблагодарил глав за хорошую работу и за поддержку участников СВО. По его мнению, главная задача таких семинаров - вместе определить точки роста, конкурентные преимущества каждой территории. Участники семинара доложили Главе о своих наработках и предложениях по развитию сельских поселений. Так, для повышения пожарной безопасности планируют расширение категорий жителей, которым бесплатно предоставляют пожарные извещатели. «В этом году мы также предусмотрели 200 млн рублей на возобновление программы «Светлая улица». Кроме того, в каждый муниципалитет направим по 10 млн рублей на отсыпку дорог», - сообщил Глава республики. Ранее он осмотрел отремонтированную на 90 млн рублей школу в селе Юмагузино и строящуюся ферму. «Я доволен тем, как здесь идут дела», - подытожил Хабиров рабочую поездку в Кугарчинский район.
16 февраля в правительстве Башкирии с участием прокуратуры РБ обсудили ситуацию с задолженностью по зарплате работникам ПАО «АК ВНЗМ». Как ранее сообщал Башинформ, предприятие должно своим работникам 250 млн рублей. Финансово-экономическое состояние компании «Востокнефтезаводмонтаж», которое построило много знаковых объектов, начало ухудшаться с 2020 года и одна из основных причин этого — неисполнение договорных обязательств контрагентом. «Глава Башкортостана и правительство республики определенные меры по стабилизации работы компании уже приняли, продолжаем искать новые возможности»», — сказал премьер-министр Андрей Назаров. По итогам обсуждения было принято решение сформировать пул новых объектов на подрядные работы, реализовать непрофильные активы компании. Ранее за долги арестовали принадлежащие ВНЗМ торговый центр и базы.
15 февраля в Башкирии, как и в стране, отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Уфе состоялось возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать». Среди пришедших на памятное мероприятие участник боевых действий в Афганистане командир взвода ВДВ Шариф Чувакаев. На мемориале выбито имя его брата – Рима Чувакаева, который сгорел в боевой машине. Его сослуживец Ильдус Кутляхметов после демобилизации порывался вернуться в Афган. «Но не смог пойти против маминого слова», – рассказал Башинформу ветеран.
Глава Башкирии почтил память воинов-интернационалистов в Кугарчинском районе. «Сегодня мы отмечаем важную дату – 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В той далекой войне приняли участие почти 10 тысяч уроженцев Башкортостана. К нашему общему горю, не вернулись домой 343 воина», - сказал Радий Хабиров на торжественном митинге в селе Мраково. Всего в огне Афгана погибли более 15 тысяч советских воинов. Также Глава рассказал о местном ветеране афганской войны и его сыне – участнике СВО, который сейчас в отпуске. Он отметил, что «сейчас тысячи наших парней принимают участие в специальной военной операции».
В деревне Тюлебаево Радий Хабиров посетил семью погибшего участника СВО Айдара Айткужина. Младший сержант разведроты погиб в июне 2022 года, вытаскивая своих сослуживцев из-под обстрела противника.
С 1 марта вступает в силу федеральный закон, упрощающий процедуру декларирования доходов депутатами. По нему депутаты, исполняющие полномочия без отрыва от основной работы, будут подавать декларации о доходах не ежегодно, а только после избрания или передачи депутатского мандата в течение четырех месяцев, а также в случае совершения крупных сделок. Как пояснили Башинформу в парламенте Башкирии, депутатов, исполняющих обязанности на непостоянной основе, большинство. Упрощение действующего порядка снимет с них излишнюю нагрузку. При этом депутаты, работающие на профессиональной основе и получающие за это зарплату, как и раньше, обязаны ежегодно до 1 апреля представлять сведения о своих доходах и расходах.
Тем временем Глава Башкирии поручил разобраться с депутатом, нарушившим экологический закон. Речь о ситуации с возникновением незаконной свалки ТБО около села Мишкино.
«Мне поступила информация, что еще с февраля 2021 года этим занимались и прокуратура, и контрольные органы. Сюда сбрасывали отходы автомобили компании „Стройпроект“, которая принадлежит бизнесмену и депутату местного совета от „Единой России“ Радику Шамсутдинову. Он был привлечен к административной ответственности», - рассказал на оперативке правительства Радий Хабиров и попросил исполком партии и администрацию района разобраться в ситуации. «Не надо нам таких депутатов, если эти факты подтверждаются», — подчеркнул Глава региона.
Об этом 14 февраля в ЦУР Башкортостана рассказали на презентации проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций. Его разместят на территории мавзолея Тура-хана в Чишминском районе. Основой концепции музея является идея кочевья как особого образа жизни. Экспозиционная составляющая музея будет разделена на несколько хронологических периодов, начиная от появления первых людей на Урале до формирования на территории Башкирии мощных очагов степной культуры, включая один из административных центров Золотой Орды и добровольного вхождения в состав Русского государства. Уже в марте начнут строить визит-центр «Тура-Хан».
На базе Евразийского музея кочевых цивилизаций будет создан научно-культурный центр. Там будет и музей, научная, археологическая, культурологическая, этнологическая составляющие. Это нужно для того, чтобы «понять роль башкирского народа, роль Башкортостана в тех больших цивилизационных исторических процессах. Например, такой тезис, что Башкортостан в то время был административным центром кочевых цивилизаций». «Это подтверждается мавзолеями, расположением и очень большим богатством археологических находок», - сказал агентству «Башинформ» Радий Хабиров, отметив, что «нам это все вместе надо объединять, еще глубже и глубже копать». Глава пояснил, что вокруг музея будет формироваться большая туристическая точка притяжения, проект рассчитан на пять-шесть лет.
В Башкирии учредили специальные стипендии для спортсменов - победителей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в составе российской сборной, а также их тренерам. Так, по указу Главы РБ чемпионам-олимпийцам республика будет вручать 30 тысяч рублей в месяц. За серебро спортсмены получат по 25 тысяч, за бронзу - 20 тысяч. Их тренерам будут выплачивать 50% от размера стипендии участника международных соревнований, узнал Башинформ.
16 и 19 февраля, по поручению Главы Башкирии, из Уфы в зону СВО отправили очередные гуманитарные конвои для воинов из республики. Так, 63-я по счету автоколонна во главе с вице-премьером правительства Иреком Сагитовым доставила военнослужащим 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, спецтехнику, печки-буржуйки, генераторы, продукты, медикаменты, передвижную баню, средства связи, и конечно же, посылки и письма от родных. А в воскресенье из Уфы для добровольцев башбатальонов отправился гумконвой с бронетехникой, автомобилями высокой проходимости, спецоборудованием. В том числе три бронированных «Урала». «Дорога занимает 30 часов. Ближе к месту назначения мы усиливаем меры безопасности: прекращаем переговоры по рации, выключаем телефоны», - рассказал замначальника госкомитета РБ по ЧС Александр Сопин.
«Нашим парням на СВО сегодня помогает вся республика. Кто-то — продуктами, другие закупают автомобили, третьи — делают своими руками то, что необходимо на передовой», - сообщил в соцсетях Радий Хабиров и благодарил всех за помощь.
Ранее, 13 февраля из Уфы на передовую отправилась очередная группа военнослужащих после отпуска на родине. «Это самый лучший отпуск в моей жизни! Я – женился!» – поделился боец с агентством «Башинформ» перед отъездом. По поручению Главы республики бойцов в Башкирию и обратно на Донбасс перевозят автобусы «Башавтотранса». 17 февраля на этих же автобусах на Советскую площадь Уфы из зоны СВО прибыла другая партия мобилизованных-отпускников. «Проведу отпуск дома с родными. Отдохну, наберусь сил и обратно туда», - сообщил боец с позывным «Рассказ». Это произойдет ровно через 10 дней.