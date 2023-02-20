В Башкирии нашли место для зубров, СНТ получат по полмиллиона, а олимпийцы - стипендии. Важное

Как выяснил Башинформ, спасти двоих пострадавших помогла единственная в Башкирии «официальная» собака-спасатель по кличке Торин. «Всему народу Башкирии большое спасибо от Турции, мы этого никогда не забудем», - поблагодарили представители этой страны. Ранее жители Стамбула аплодисментами встречали спасателей-добровольцев из Башкирии. Видео об этом разместил в своем телеграм-канале Радий Хабиров.

Башкирия одной из первых российских регионов направила спасателей-добровольцев на помощь в ликвидации последствий катастрофы, а также 25 тонн гуманитарной помощи. Мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его жертвами стали более 40 тысяч человек.

«Не хочу иметь ничего общего с Америкой»

Знаменитый боец смешанных единоборств и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон запустил процедуру отказа от гражданства США, поскольку не хочет иметь ничего общего с этой страной. «Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», - пояснил Монсон СМИ. Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году. После завершения спортивной карьеры перебрался в Уфу, чтобы развивать здесь джиу-джитсу и грэпплинг. В 2022-м в роддоме Уфы у спортсмена родилась дочь.

Зубрам нашли место на юге

Белорусских зубров, которых привезут в Башкирию для искусственного переселения, разместят на территории природного парка «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе. Об этом 15 февраля сообщил Радий Хабиров на совещании с главами сельских поселений южной части республики в Кугарчинском районе. Уже в мае туда переселят 20 зубров. Об этом договорились во время визита башкирской делегации в Беларусь в январе. 17 февраля эта тема обсуждалась и на заседании Минприроды в Москве, узнал Башинформ.

«Этот проект повысит туристическую привлекательность республики», — сказал на совещании с главами Радий Хабиров и отметил, что «важно учесть мнение местных жителей по этому вопросу».

Также на совещании Радий Хабиров поблагодарил глав за хорошую работу и за поддержку участников СВО. По его мнению, главная задача таких семинаров - вместе определить точки роста, конкурентные преимущества каждой территории. Участники семинара доложили Главе о своих наработках и предложениях по развитию сельских поселений. Так, для повышения пожарной безопасности планируют расширение категорий жителей, которым бесплатно предоставляют пожарные извещатели. «В этом году мы также предусмотрели 200 млн рублей на возобновление программы «Светлая улица». Кроме того, в каждый муниципалитет направим по 10 млн рублей на отсыпку дорог», - сообщил Глава республики. Ранее он осмотрел отремонтированную на 90 млн рублей школу в селе Юмагузино и строящуюся ферму. «Я доволен тем, как здесь идут дела», - подытожил Хабиров рабочую поездку в Кугарчинский район.

Спасти ВНЗМ и решить вопрос с долгами

16 февраля в правительстве Башкирии с участием прокуратуры РБ обсудили ситуацию с задолженностью по зарплате работникам ПАО «АК ВНЗМ». Как ранее сообщал Башинформ, предприятие должно своим работникам 250 млн рублей. Финансово-экономическое состояние компании «Востокнефтезаводмонтаж», которое построило много знаковых объектов, начало ухудшаться с 2020 года и одна из основных причин этого — неисполнение договорных обязательств контрагентом. «Глава Башкортостана и правительство республики определенные меры по стабилизации работы компании уже приняли, продолжаем искать новые возможности»», — сказал премьер-министр Андрей Назаров. По итогам обсуждения было принято решение сформировать пул новых объектов на подрядные работы, реализовать непрофильные активы компании. Ранее за долги арестовали принадлежащие ВНЗМ торговый центр и базы.

Памяти воинов-интернационалистов