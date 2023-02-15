Радий Хабиров встретился с главами сельсоветов юга Башкирии

15 февраля в Кугарчинском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл зональное совещание с главами сельских поселений районов, расположенных в южной части республики. На повестке дня — актуальные вопросы социально-экономического развития территорий.

В обсуждении приняли участие представители министерств и ведомств, главы районных и городских администраций, а также сельсоветов Кугарчинского, Зилаирского, Зианчуринского, Куюргазинского, Мелеузовского и Фёдоровского районов — всего более 100 человек.

Перед началом совещания руководитель региона осмотрел выставку сувенирной и ремесленной продукции.

Радий Хабиров в своем выступлении отметил, что на их плечах огромный груз ответственности и нет вопроса, который им не приходилось бы решать.

«В этом году у нас предстоят выборы в Государственное собрание и пройдут выборы в порядка 700 сельских поселений. Со многими главами сельских поселений мы прошли непростой путь. Вы часть большой управленческой команды республики. Башкортостан неплохо развивается несмотря на все испытания. Нам доверили власть, и мы должны сделать всё, чтобы поддержать людей. Мобилизовать их, а где-то наоборот — успокоить, укрепить уверенность в победе, доходчиво, терпеливо объяснять, что сегодняшние трудности преходящи.

Хочу поблагодарить вас за поддержку участников специальной военной операции, их семей, родных, близких. За то, что вы всегда с их семьями, поддерживаете во всём. Это очень важно сейчас. Нужно понимать, насколько сложное, судьбоносное время наступило для нашей страны. Каждый на своем месте должен честно выполнять свою работу», — сказал Радий Хабиров.

По мнению Главы региона, ни один вопрос, ни одна проблема не должны остаться вне поля глав сельских поселений. В первую очередь, нужно проявлять заботу о семьях участников специальной военной операции. Радий Хабиров считает, что главная задача семинаров вместе определить точки роста, конкурентные преимущества, которые есть у каждой территории. Где-то это новые сельхозпроизводства, переработка, ремесла, малые предприятия, сфера услуг, туризм, сервис и так далее.

Глава республики отметил, что нужно раскрывать сильные стороны территорий, искать незадействованные резервы, ресурсы. Чтобы всё это работало на повышение качества жизни людей. А республика со своей стороны всегда будет помогать сельским территориям.

Участники семинара доложили Главе республики о своих наработках и предложениях, которые они выработали по развитию сельских поселений, вопросам организации сбора ТБО, противопожарной безопасности и другим актуальным проблемам.

Руководитель региона призвал глав сельсоветов к открытому диалогу по наиболее волнующим жителей вопросам. В их числе — здравоохранение, транспорт, обращение с твёрдыми коммунальными отходами, пожарная безопасность и другие.

— От муниципалитетов важно получить информацию, как правильно распределить сумму в рамках программы «фонящих» дорог. Например, в Кугарчинском районе приоритетное значение имеет модернизация уличной сети в районном центре — селе Мраково, — пояснил Радий Хабиров.— В этом году мы также предусмотрели 200 млн рублей на возобновление программы «Светлая улица». Кроме того, в каждый муниципалитет направим по 10 млн рублей на отсыпку дорог.

Глава Башкортостана также сообщил, что в следующем году планируется выделить дополнительно к федеральным и республиканские средства на строительство ФАПов. Поэтому важно понимать, где они нужны в первую очередь. Дополнительное финансирование получит и программа поддержки местных инициатив.

А в части повышения пожарной безопасности обсуждают расширение категорий жителей, которым будут бесплатно предоставлять автономные пожарные извещатели. Предполагается, что устройства будут выделять для тех, кто по мнению совета нуждается в их установке, в том числе из неблагополучных семей и других категорий риска.

Руководитель региона также рассказал, что в рамках рабочей поездки в Кугарчинский район осмотрел территорию проектируемого участка для интродукции (искусственного переселения) зубров на территорию Башкортостана.

Напомним, такой договорённости удалось достичь во время визита в Беларусь в январе 2023 года. После этого в Башкортостане создали рабочую группу по размещению в республике зубров беловежской популяции. В нее вошли представители Министерства природопользования и экологии региона, Академии наук, республиканского Управления ветеринарии, Россельхознадзора. Представители региона обсудили перспективы интродукции особей зубра с белорусскими коллегами. В результате анализа возможностей подобрали участок площадью 195 га на территории природного парка «Мурадымовское ущелье». Предполагается, что на первом этапе туда переселят порядка 20 зубров.

— Этот проект повысит туристическую привлекательность республики. Учёные установили, что в древние времена зубры обитали на территории современного Башкортостана. Но важно учесть мнение местных жителей по этому вопросу, — отметил Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил провести сход Юлдыбаевского сельсовета, населённые пункты которого наиболее приближены к территории природного парка «Мурадымовское ущелье».

«Очень много вопросов ставилось по поддержке малого предпринимательства, развития туризма. Это же вопросы специалистов довольно компетентных, которые каждый день общаются с людьми, и точно нам могут сказать, что людей волнует. В этом смысл нашего общения», — сказал Глава Башкортостана отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Говоря об итогах рабочей поездки Радий Хабиров отметил, что Кугарчинский район — хороший крепкий муниципалитет. «Мы сегодня увидели, что местные предприниматели начинают понимать и идут в русле наших предложений строить большие молочно-товарные фермы с поголовьем более 1 000 коров. В районе живет трудолюбивый народ, всегда порядок и опрятность населённых пунктов. Я доволен тем, как здесь идут дела», — отметил Глава региона.