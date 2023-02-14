В Уфе прошла презентация проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций

Сегодня в ЦУР Башкортостана состоялась презентация проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций. Напомним, концепцию этого объекта Глава республики представил в июле 2022 года. Музейный комплекс будет размещаться на территории мавзолея Тура-хана в Чишминском районе.

Директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин отметил, что на территории нескольких районов республики провели археологические раскопки, которые дали импульс дальнейшим исследованиям периода кочевых цивилизаций и их роли в истории народов Башкортостана.

«Мы закупили современное оборудование для цифровых методов исследований, которые применяем в наших изысканиях. В 2023 году планируем провести четыре археологических экспедиции с участием экспертов из стран СНГ. Свою заинтересованность в работе с нами выразили Академии наук Узбекистана и Азербайджана», - отметил Данир Гайнуллин.

Основой концепции музея является идея кочевья как особого образа жизни – постоянного движения кочевых народов в степях Евразии, связанного с этим высокого уровня мобильности и коммуникаций.

Экспозиционная составляющая музея будет разделена на несколько хронологических периодов, начиная от появления первых людей на Урале до формирования на территории Башкирии мощных очагов степной культуры, включая один из административных центров Золотой Орды и добровольного вхождения в состав Русского государства. Затем будут представлены залы, посвященные эпохе бронзы, раннего железного века, раннего и позднего средневековья.

Экспозиции будут создаваться с опорой на самые современные музейные технологии, которые использованы при создании музейного комплекса «Шульган-Таш». Они будут включать большое количество карт, мультимедиа, специально созданных копий, реконструкций ярких музейных экспонатов. В них будут органично вплетены аутентичные археологические экспонаты, исторические документы.

Вторая по значимости составляющая проекта – создание на базе музея одного из крупнейших в стране центров междисциплинарных археологических исследований с лабораториями, аудиториями и конференц-залами. Будет сделан упор на цифровые методы изучения археологических материалов, памятников эпиграфики и палеографии.

В марте 2023 года на территории будущего музея начнут строить визит-центр «Тура-Хан» площадью 200 кв. метров. В нём разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку. Его планируют открыть в июле текущего года.

Радий Хабиров поручил пересмотреть архитектурный проект визит–центра, отметив, что нынешний не соответствует общей идее и концепции музея кочевых цивилизаций.

Территория будущего музея в этом году станет одной из центральных площадок проведения ежегодной акции «Лес Победы». По словам Радия Хабирова, нужно разработать план посадки деревьев с учетом размещения объектов и привлечь к этому ландшафтных дизайнеров.

«Задача проекта – сделать не только региональный музей, он должен стать научным, культурным, образовательным, туристическим центром истории кочевых цивилизаций», - отметил Радий Хабиров.