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Сегодня, 13:40

Глава Башкирии поручил разобраться с нарушившим экологический закон депутатом

управление Россельхознадзора по Башкирии
Фото:управление Россельхознадзора по Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил разобраться в ситуации с возникновением незаконных свалки и полигона ТБО около села Мишкино.

«Мне поступила информация, что еще с февраля 2021 года этим занимались и прокуратура, и контрольные органы. Сюда сбрасывали отходы автомобили компании „Стройпроект“, которая принадлежит бизнесмену и депутату местного совета от „Единой России“ Радику Шамсутдинову. Он был привлечен к административной ответственности. На минуточку напомню, что я являюсь секретарем регионального отделения партии. Поэтому прошу исполком партии и администрацию района разобраться и проверить. Не надо нам таких депутатов, если эти факты подтверждаются. Получается, мы тут одной рукой разгребаем свалки, куча денег уходит, а с другого бока наш депутат наоборот делает. У нас много достойных людей, которые постоянно на Донбассе работают, деньги туда отправляют, оборудование. Вот на таких людей мы всегда будем ориентироваться», — подчеркнул Радий Хабиров.
Автор:Иван Вавилов
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