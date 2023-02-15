«В Афганистане мальчишки стали мужчинами»: В Уфе почтили память воинов-интернационалистов

Командир взвода ВДВ Шариф Чувакаев прошёл огонь Афганистана в начале 80-х годов. Сегодня он со своими товарищами, с которыми более 40 лет назад был переброшен под Джелалабад, вспоминает первые выстрелы и тот роковой взрыв.

«Однажды, как сейчас помню, мы с ребятами устроились на улице на обед. Ложки только так стучали об стенки котелков, что не сразу и сообразили – начался обстрел. По нам начали работать так называемые горные пушки «духов». Мы залегли в укрытие за камнями, у меня в руках мой АК. И тут рядом мне в ухо кричит Ворушилин (начальник штаба 357-го гвардейского парашютно-десантного полка гвардии майор Ворушилин – прим. ред.): «Чувакаев, дай автомат!» А я ему в ответ: «Не дам! Я вас прикрою, товарищ начштаба». До конца я не дослужил, хотя и оставалось до демобилизации не так уж и много времени. Ехал на «шишиге» (ГАЗ-66 – прим. ред.) в составе колонны. Моя машина наехала на мину. Остался жив, сильно контузило, меня комиссовали. Каждый год с товарищами вспоминаем былое. А здесь, на мемориале, выбито имя моего брата – Рима Чувакаева. Он сгорел в боевой машине», – говорит Шариф Чувакаев.

С Шарифом Чувакаевым в Афганистане служил Ильдус Кутляхметов.

«Годы моей армейской службы прошли под городом Мехтарлам провинции Лагман. В полку служили порядка 50 парней из Башкирии. Все мы держались вместе, но не все вернулись домой. Шариф прав, мы в Пскове уже знали, что попадём в Афганистан. Как сейчас помню тот строй, описанный в фильме «9-я рота». Предложили выйти тем, кто желает продолжить службу в других воинских частях СССР. Некоторые ребята могли отказаться от Афганистана по объективными причинам. Но никто строй не покинул. Помню, как погиб рядом со мной мой товарищ. Конечно же, это потрясение для вчерашнего выпускника школы. Но так мальчики становились мужчинами. После демобилизации я порывался вернуться в Афган. Но не смог пойти против маминого слова», – вспоминает Ильдус Кутляхметов.

Командир танкового взвода отдельного 781-го разведывательного батальона Рашит Яруллин рассказывает, что в первые годы советским солдатам пришлось столкнуться с самыми суровыми условиями.

«Наш легендарный баграмский разведбат был первым подразделением, которое за первые два года был награждён орденом Красной Звезды. Постоянные боевые выходы и разведка всегда впереди. Часы отдыха в землянках, докучают горные насекомые. Но тяготы и лишения переносили. Как и после службы… Сейчас вот наши ребята принимают участие в СВО. Видим, как их поддерживает республиканская власть, эта помощь значительна. Надеемся, что и в будущем бойцам не придётся обивать пороги кабинетов, как мы когда-то», – сказал Рашит Яруллин.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров ровно год назад отметил, что воины-интернационалисты – самые ответственные, сильные и достойные люди.

«Мы на них всегда смотрели с уважением, хотя они были мальчишками, можно сказать. Они воевали, получали ранения, погибали. Ушедшим – светлая память. Это настоящие мужчины и оплот государства, смелые, честные и правдивые люди. Я лично к ним отношусь с глубоким уважением», – подчеркнул Радий Хабиров.

Добавим, в Башкирии приняли целый комплекс мер поддержки, их 33. Президент России высоко оценил вклад Башкирии в поддержку участников СВО и их семей. Как отметил на встрече с Владимиром Путиным Глава Башкирии Радий Хабиров, бойцам очень важна поддержка родной республики. Это направление будет развиваться и дальше. Не менее важна поддержка членов семей бойцов, как добровольцев, так и мобилизованных.

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов из республики в Кугарчинском районе, сообщало информагентство «Башинформ».

«Сегодня мы вспоминаем наших парней, отдавших жизнь в той войне, всех тех, кого уже нет с нами. Благодарим тех, кто защищал наше Отечество и защищает его в ходе специальной военной операции. Наши бойцы всегда сражались мужественно и героически. И сейчас тысячи наших парней с честью выполняют воинский долг. Желаю им вернуться с победой, живыми и невредимыми. Погибшим героям – вечная память и вечная слава», – написал Радий Хабиров в своих соцсетях.