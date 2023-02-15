Радий Хабиров рассказал о ветеране афганской войны и его сыне - участнике СВО

15 февраля — 34-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Мероприятия, посвященные этой дате, сегодня проходят по всей республике. Как сообщал «Башинформ», в Кугарчинском районе память воинов-интернационалистов почтили Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с воинами и участниками местной ветеранской организации.

«Сегодня мы вспоминаем наших парней, отдавших жизнь в той войне, всех тех, кого уже нет с нами. Благодарим тех, кто защищал наше Отечество и защищает его в ходе специальной военной операции. Наши бойцы всегда сражались мужественно и героически. И сейчас тысячи наших парней с честью выполняют воинский долг. Желаю им вернуться с победой, живыми и невредимыми, — рассказал в соцсетях о своем участии в мероприятии Радий Хабиров. — На фото слева от меня — Михаил Николаевич Савельев. Участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды. Он возглавляет Кугарчинское отделение общественной организации ветеранов „Боевое братство“. Справа — его сын Евгений, он участвует в специальной военной операции, сейчас — в отпуске».

Глава республики добавил, что почти 10 тысяч воинов из Башкортостана участвовали в афганских событиях, 343 из них погибли.

«Погибшим героям — вечная память и вечная слава!» — завершил он свой пост.