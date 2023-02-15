В Кугарчинском районе Башкирии почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в селе Мраково Кугарчинского района состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти о воинах-интернационалистах, исполнявших свой долг за пределами Отечества.

«Сегодня мы отмечаем важную дату – 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В той далекой войне приняли участие почти 10 тысяч уроженцев Башкортостана. К нашему общему горю, не вернулись домой 343 воина. В их числе – героически погибшие в боях четверо кугарчинцев. Прошу почтить память всех, кто погиб на поле боя и ушел из жизни в послевоенные годы, минутой молчания. Они всегда будут жить в наших сердцах», - сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов.

«После афганской войны нашим ребятам пришлось защищать нашу страну от международного терроризма. А сейчас тысячи наших парней принимают участие в специальной военной операции, они воюют очень достойно и мужественно. Сегодня с нами и ваши земляки – ребята, которые вернулись в краткосрочный отпуск, мы желаем им вернуться живыми и здоровыми, мы будем им помогать, поддерживать их семьи. К сожалению, ваш земляк Айдар Айткужин погиб, это тяжелая потеря, мы его никогда не забудем.

Вечная память и вечная слава всем героям, отдавшим жизнь за Родину», - сказал Радий Хабиров.

Председатель общественной организации ветеранов «Боевое братство», кавалер ордена Красной Звезды, ветеран войны в Афганистане Михаил Савельев отметил, что советские воины проявили мужество и героизм и были верны воинской присяге до конца.

«Радий Фаритович, я от имени ветеранов-воинов выражаю вам искреннюю благодарность за проявление уважения к памяти наших погибших товарищей, за ваше внимание», - сказал Михаил Савельев.

Один из мобилизованных отметил, что даже вдали от Башкортостана все ребята ощущают тепло земляков.

«Недавно мы получили гуманитарную помощь от жителей нашего района, в том числе и автомобиль «УАЗ», много необходимых вещей. От наших ребят выражаю искреннюю благодарность нашим землякам за поддержку и заботу о нас. Победа будет за нами», - сказал участник специальной военной операции.

Радий Хабиров возложил цветы к стеле воинам-интернационалистам и пообщался с мобилизованными, поинтересовался, какие у них есть потребности, не нуждаются ли в чем-то их семьи.

Справка

С декабря 1979 года по февраль 1989-го только из Башкортостана в Афганистан было направлено почти 10 тысяч солдат и офицеров. Более 300 из них погибли, несколько числятся пропавшими без вести.

В боевых действиях в Афганистане из Кугарчинского района принимали участие 72 человека, большинство из них награждены государственными наградами. На сегодняшний день в районе проживает 56 ветеранов-афганцев. Ордена Красной Звезды удостоены 2 человека – старшина Михаил Савельев, ставший инвалидом вследствие боевых действий, и рядовой Халит Кутлугильдин. Все имеют удостоверение «Участник боевых действий» и награждены юбилейными медалями «30 лет завершение выполнения задач в Афганистане».

Почти за 10 лет афганского конфликта, при исполнении воинского долга, погибли порядка 13 тысяч советских воинов, в том числе 343 уроженца нашей республики.

В чеченских кампаниях приняло участие около двухсот кугарчинцев.

Двум уроженцам Кугарчинского района за проявленное мужество при исполнении долга в боевых действиях в Чеченской Республике было присвоено звание Героя Российской Федерации: Мансуру Рафикову и Юрию Климову (посмертно).

Уроженец деревни Тюлебаево – Айдар Айткужин указом Президента России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, награжден орденом Мужества (посмертно).

В 2023 году в селе Мраково планируется обустройство Аллеи ветеранов боевых действий с установкой памятников родам войск Российской Федерации.